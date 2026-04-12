Khoảnh khắc xe cứu thương lật nghiêng sau cú đâm vào ô tô bán tải

Vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu thương và ô tô bán tải xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 11/4 tại ngã tư đường Nguyễn Tất Thành - đường Trường Chinh, thuộc phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Xe cứu thương đâm vào phần đầu ô tô bán tải rồi lật nghiêng trên đường (Ảnh chụp từ clip: Phùng Minh).

Ô tô bán tải mang biển số 29KT-106.56 do anh Đ.V.T (trú ở xã Cẩm Khê, Phú Thọ) điều khiển đi trên đường Trường Chinh (theo hướng từ phường Vân Phú tới phường Nông Trang) va chạm với xe cứu thương mang biển kiểm soát 19A-125.07 (biển trắng) của Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao do anh N.V.H (44 tuổi, trú ở phường Việt Trì) điều khiển.

Khi đó, xe cứu thương di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành, theo hướng từ Đền Hùng đi cầu Việt Trì.

Clip ghi lại sự việc cho thấy xe cứu thương hú còi và di chuyển với tốc độ khá nhanh khi qua ngã tư. Lúc này xe bán tải cũng đã di chuyển vào giao lộ.

Khoảnh khắc xe cứu thương va chạm với ô tô bán tải ở Phú Thọ (Video: P.M.).

Sau cú va chạm rất mạnh với ô tô bán tải, xe cứu thương bị lật nghiêng trên đường. Trên xe cứu thương chở 4 người, trong đó một người bị xây xát nhẹ.

Cơ quan chức năng địa phương đang giải quyết vụ việc theo quy định.