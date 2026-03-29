Vụ xe khách lao xuống vực đèo Tam Đảo: Nhiều nạn nhân chuyển về Việt Đức

Liên quan tới vụ xe khách chở 29 người lao xuống vực đèo Tam Đảo khiến nhiều người bị thương, chiều tối ngày 29/3 các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã đưa ô tô BKS 29B-098.xx ra khỏi khu vực gặp nạn. Ô tô bị vỡ hết kính lái, hỏng nặng phần đầu, nổ lốp và biến dạng nhiều vị trí.

Xe khách BKS 29B-098.xx biến dạng sau vụ tai nạn (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Theo UBND xã Tam Đảo, tài xế xe khách L.Đ.T. (SN 1962, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) không bị thương, đang phối hợp làm việc với công an để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, thời tiết mưa ẩm khiến mặt đường khu vực đèo Tam Đảo trơn trượt. Xe khách bị lật, biến dạng khiến công tác tiếp cận, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc tiếp nhận 8 nạn nhân, trong đó có 3 ca nặng. Ngay chiều 29/3, gia đình các nạn nhân làm thủ tục xin chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Nhiều nạn nhân bị đa chấn thương được gia đình xin chuyển viện, đưa về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục cứu chữa (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Các nạn nhân nhập viện chủ yếu bị đa chấn thương, có trường hợp tổn thương bó mạch thần kinh cánh tay, đứt mạch máu gây mất máu nhiều.

Đa số nạn nhân cư trú ở Hà Nội, gồm chị Đ.T.M.S. (SN 1995, ở xã Gia Lâm), chị P.T.H. (SN 1993, ở xã Đông Anh), anh N.H.A. (SN 2001, ở phường Hà Đông), anh N.C.L (SN 1990, phường Xuân Đỉnh), anh T.H.M. (SN 2021, trú ở tỉnh Nghệ An), N.D.T. (SN 1990, phường Phúc Yên, Phú Thọ)…

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chỉ đạo lực lượng công an, y tế, các cơ quan chức năng nhanh chóng cứu người và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cung đường đèo Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ với nhiều khúc cua tay áo nguy hiểm (Ảnh: Du lịch).

Sở Xây dựng Phú Thọ được giao khắc phục ngay hư hỏng hạ tầng để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường đèo Tam Đảo.

Khu du lịch Tam Đảo cách trung tâm Hà Nội khoảng 80km. Tuyến đường từ khu du lịch xuống chân núi có chiều dài khoảng 14km gây ám ảnh với cánh tài xế do có lòng đường nhỏ, nhiều khúc cua tay áo nguy hiểm.