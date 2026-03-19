Tài khoản bất ngờ nhận 400 triệu đồng, người dân ở TPHCM liền báo công an

Ngày 18/3, Công an phường Bến Thành cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một trường hợp nhận lại số tiền 400 triệu đồng chuyển nhầm.

Trước đó, tối 16/3, anh N.N.T. đã chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản của anh L.M.T.. Ngay khi phát hiện sự việc, anh L.M.T. đã chủ động đến Công an phường Bến Thành trình báo, đồng thời phối hợp liên hệ với người chuyển nhầm để xác minh.

Công an phường Bến Thành đã mời 2 bên lên làm việc. Tại trụ sở công an phường, anh L.M.T. thực hiện hoàn trả lại toàn bộ số tiền 400 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Người nhận 400 triệu đồng đã chuyển trả cho người chuyển nhầm tiền (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, hành động trung thực, trách nhiệm của người nhận tiền đã góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp. Vụ việc cũng thể hiện vai trò của công an luôn đồng hành cùng người dân trong mọi tình huống phát sinh.

Qua vụ việc nêu trên, Công an phường Bến Thành khuyến cáo người dân khi thực hiện chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, số tiền trước khi xác nhận, tránh những sự cố đáng tiếc.