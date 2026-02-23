Nhận được khoản tiền gấp 100 lần cước phí, tài xế taxi báo công an

Ngày 23/2, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Công an phường An Khê đã hỗ trợ xác minh, trao trả số tiền 10,6 triệu đồng do một hành khách chuyển nhầm cho tài xế taxi.

Trước đó, ngày 22/2, anh Phan Quang Nghĩa Hậu (tài xế taxi) chở anh Đ.V.Đ. (trú tại phường An Khê) từ đường Tôn Đản đến khu vực phường Hòa Xuân (Đà Nẵng) với cước phí 106.000 đồng.

Chiếc taxi của anh Hậu (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tuy nhiên, trong quá trình thanh toán qua chuyển khoản, anh Đ. đã sơ suất chuyển nhầm số tiền lên đến 10,6 triệu đồng.

Phát hiện sự việc, anh Hậu lập tức tìm cách liên hệ với hành khách để thông báo nhưng không thành công. Sau đó, nam tài xế đã đến trình báo, nhờ Công an phường An Khê hỗ trợ xác minh thông tin để hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho khách.

Nhờ sự phối hợp của lực lượng công an, việc xác minh và trao trả số tiền chuyển nhầm đã được thực hiện kịp thời. Công an phường An Khê đã biểu dương tinh thần trung thực của anh Hậu và mong muốn người dân hãy lan tỏa năng lượng tích cực, khích lệ lòng trung thực trong cộng đồng.