Bé 5 tuổi ở Lâm Đồng nhặt được iPhone, trả lại người đánh rơi

Ngày 28/2, Công an xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với gia đình bé Bùi Nguyễn Thục Anh (5 tuổi) trao trả chiếc iPhone 16 Pro Max cho người đánh rơi là ông Phạm Văn Tâm, trú tại phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Công an xã Bảo Lâm 1, bé Thục Anh là học sinh lớp lá của trường mầm non đóng tại địa bàn xã. Đêm 17/2, khi cùng mẹ là Nguyễn Bảo Thy di chuyển trên đường Hà Giang ở Bảo Lộc, bé bất ngờ phát hiện iPhone 16 Pro Max của ai đó đánh rơi.

Nhặt được tài sản, bé Thục Anh cùng mẹ tìm khổ chủ để trao trả nhưng bất thành.

Bé Thục Anh cùng mẹ bàn giao điện thoại nhặt được trên đường cho lực lượng công an (Ảnh: Khánh Hồng).

Chị Thy sau đó gọi điện báo Công an xã Bảo Lâm 1 về vụ việc rồi mang điện thoại đến nhờ công an tìm chủ sở hữu.

Công an xã Bảo Lâm 1 xác định chủ nhân chiếc điện thoại là ông Phan Văn Tâm nên liên hệ, bàn giao tài sản. Nhận lại điện thoại, ông Tâm gửi lời cảm ơn chân thành tới mẹ con chị Bảo Thy.

Theo Công an xã Bảo Lâm 1, việc nhặt được của rơi, trả lại người mất của bé Thục Anh và chị Bảo Thy là hành động đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, đáng biểu dương.