Ô tô con biến dạng sau cú tông của xe khách, 2 người tử vong ở Lâm Đồng

Vụ tai nạn xảy ra vào 2h25 ngày 28/11 trên quốc lộ 14, đoạn thuộc thôn 8, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Ô tô con biến dạng sau va chạm xe khách (Ảnh: Thúy Diễm).

Thời điểm này, tài xế Cù Ngọc Lợi (45 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk, bất ngờ va chạm với ô tô con do ông Phạm Hoàng Quảng (44 tuổi, trú Lâm Đồng) chạy hướng ngược lại.

Tai nạn làm ông Quảng bị thương, 2 người khác trên ô tô con là ông Đ.X. (31 tuổi) và ông K.A.T. (37 tuổi) cùng trú tại xã Tuy Đức, Lâm Đồng tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.