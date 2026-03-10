Sở Xây dựng TPHCM đề nghị sửa biển báo lỗi sau phản ánh của Dân trí

Liên quan đến phản ánh của báo Dân trí về biển báo phân làn gây khó cho người đi xe máy trên đường Lương Định Của (phường An Khánh, TPHCM), Sở Xây dựng đã đề nghị chủ đầu tư tuyến đường chỉnh sửa biển báo.

Theo ý kiến của Sở Xây dựng, việc quy định xe 2 bánh chỉ được lưu thông trên một làn đường (làn ngoài cùng bên phải) không phù hợp với lưu lượng xe thực tế trên tuyến đường này.

Biển báo sai quy chuẩn, bất hợp lý trên đường Lương Định Của, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Bên cạnh đó, việc đỗ ô tô tràn lan tại lề đường Lương Định Của cũng gây cản trở và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Để giải quyết vấn đề trên, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị Ban Giao thông TPHCM (chủ đầu tư dự án mở rộng đường Lương Định Của) điều chỉnh hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ trên đoạn từ đường Trần Não đến đường Nguyễn Hoàng.

Cụ thể, làn đường thứ nhất (sát dải phân cách tim đường) sẽ cho các loại ô tô lưu thông; làn đường giữa sẽ cho ô tô con, xe khách và xe máy lưu thông; làn đường bên phải (sát vỉa hè) cho xe 2 và 3 bánh lưu thông.

Ô tô đỗ sát lề đường Lương Định Của khiến xe máy lưu thông khó khăn (Ảnh: Ngọc Tân).

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng yêu cầu bổ sung biển cấm đỗ xe cả 2 chiều đường trong khoảng thời gian từ 6h đến 22h.

Nhà chức trách đề nghị Ban Giao thông TPHCM khẩn trương điều chỉnh biển báo theo phương án mới, hoàn thành trước ngày 14/3; đồng thời treo băng rôn thông báo để người dân dễ dàng nhận biết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Giao thông TPHCM cho biết, đơn vị đã nhận được chỉ đạo của Sở Xây dựng. Chủ đầu tư đang cho gia công biển báo mới để triển khai lắp đặt. Biển báo mới cũng sẽ được lược bỏ ký hiệu mũi tên màu trắng để đảm bảo đúng quy chuẩn hiện hành.