Sơ tán gần 200 người để hủy nổ quả bom phát lộ sau lũ

Ngày 24/11, Công an xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan chức năng đã xử lý thành công quả bom phát lộ sau mưa lũ.

Trước đó, Công an xã Bến Quan nhận tin báo tại bờ sông Bến Hải, đoạn qua thôn Cây Tăm, xã Bến Quan xuất hiện một quả bom.

Quả bom phát lộ sau mưa lũ (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Công an xã Bến Quan phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã này đã khoanh vùng hiện trường, di dời các hộ dân sinh sống gần khu vực nguy hiểm, đồng thời thông báo rộng rãi để người dân được biết.

Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng tổ chức rà phá bom mìn cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kiểm tra tình hình để xử lý.

Đơn vị chuyên môn hủy nổ quả bom (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Cơ quan chức năng xác định quả bom là MK82, sót lại sau chiến tranh. Vị trí bom phát lộ nằm ở khu vực hiểm trở, địa hình di chuyển khó khăn, không đảm bảo an toàn nếu vận chuyển.

Sau khi họp bàn, đơn vị chuyên môn quyết định hủy nổ quả bom tại chỗ. Cơ quan chức năng đã sơ tán 43 hộ dân với 196 nhân khẩu trong phạm vi có thể bị ảnh hưởng. Quả bom sau đó được hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn.