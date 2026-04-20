Sĩ quan quân đội, công an có thể làm luật sư công

Dự thảo nghị quyết về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công được Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình Quốc hội trong phiên làm việc sáng 20/4.

Yêu cầu hình thành đội ngũ luật sư công, theo Bộ trưởng, xuất phát từ những bất cập nổi lên trong hoạt động của khu vực Nhà nước.

Cụ thể, trong tố tụng hành chính, số lượng vụ án tăng nhanh, tính chất ngày càng phức tạp, trong khi tỷ lệ giải quyết còn hạn chế; nhiều cơ quan Nhà nước gặp khó khăn trong tham gia tổ tụng, chuẩn bị hồ sơ, dẫn đến hiệu quả bảo vệ lợi ích của Nhà nước chưa cao.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Phạm Thắng).

Cũng theo ông Tùng, thực tiễn cho thấy có trường hợp thiếu sự tham gia kịp thời của luật sư, làm giảm hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia.

Bên cạnh đó, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, số vụ việc phức tạp, kéo dài, đặc biệt liên quan đến đất đai tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên bộ máy hành chính, đặt ra nhu cầu hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp ngày càng cao đối với các cơ quan Nhà nước.

Theo dự thảo nghị quyết, việc thí điểm luật sư công được thực hiện tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Chính sách này cũng được thí điểm tại các địa phương gồm: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và Bắc Ninh.

Chính phủ đề xuất quy định luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước. Luật sư công không bao gồm các viên chức đang thực hiện trợ giúp pháp lý.

Ngoài tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức nghề, luật sư công cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc thường xuyên, trực tiếp trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ, việc pháp lý phức tạp theo quy định của Chính phủ.

Về chế độ, dự thảo nghị quyết nêu rõ ngoài chế độ tiền lương theo quy định, luật sư công được hưởng hỗ trợ hằng tháng và các chế độ chính sách khác tương tự như đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang có vị trí việc làm xây dựng pháp luật, pháp chế.

Trường hợp luật sư công được hưởng đồng thời nhiều chính sách hỗ trợ hằng tháng thì chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ cao nhất.

Đáng chú ý, thu nhập từ công việc của luật sư công theo quy định tại nghị quyết này được miễn thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu (Ảnh: Phạm Thắng).

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết, song ông lưu ý một số nội dung trong dự thảo nghị quyết này khác với quy định của luật hiện hành hoặc chưa được luật hiện hành quy định.

Cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định tại dự thảo nghị quyết hoặc giao Chính phủ quy định việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan theo vị trí việc làm và việc thực hiện nhiệm vụ của luật sư công để vừa bảo đảm thực hiện tốt vai trò luật sư công, vừa không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý đội ngũ này.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng cơ bản nhất trí quy định chế độ hỗ trợ hằng tháng và chế độ bồi dưỡng theo vụ, việc đối với luật sư công. Tuy nhiên cơ quan này đề nghị chỉ áp dụng chế độ với luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, không áp dụng đối với luật sư công là người làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước.