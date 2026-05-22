Việt Nam lên tiếng về cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ với Đại tướng Raúl Castro

Ngày 22/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo chí đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ đối với Đại tướng Raúl Castro.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Mỹ ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raúl Castro.

Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, Việt Nam kêu gọi đối thoại xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em, kêu gọi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu dỡ bỏ bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Ngày 20/5, Chính phủ Cuba cũng đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ trước đó nhằm vào Đại tướng Raúl Castro Ruz.