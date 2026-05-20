Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về "nhiều nguồn lực đang bị mắc kẹt"

Quan điểm này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra khi phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan, sáng 20/5. Cuộc họp bàn về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Không thể coi nguồn lực là cái có sẵn, hữu hạn và chỉ để phân chia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đất nước ta đang có những nền tảng lớn, quan trọng để bước vào giai đoạn phát triển cao hơn. Muốn đạt mục tiêu rất cao đã đề ra, theo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phải thay đổi căn bản cách thức tổ chức, vận hành các nguồn lực phát triển

“Nói cách khác, tăng trưởng hai con số không thể là kết quả của mô hình tăng trưởng cũ được kéo dài thêm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu quan điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: TTXVN).

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước lưu ý không thể chỉ dựa vào tăng vốn đầu tư, mở rộng tín dụng, khai thác thêm đất đai, tăng thêm dự án, sử dụng lao động giá rẻ, gia công, lắp ráp hoặc thu hút FDI bằng ưu đãi đơn thuần.

Những động lực này vẫn cần thiết, song theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là không đủ. Nếu tiếp tục cách làm cũ, có thể tạo được tăng trưởng nhất thời, nhưng khó tạo được tăng trưởng bền vững, khó nâng cao năng suất, khó tăng năng lực tự chủ và càng khó vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Quán triệt phải đổi mới tư duy về nguồn lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh không thể coi nguồn lực là cái có sẵn, hữu hạn và chỉ để phân chia, mà nguồn lực phải được kiến tạo, làm giàu, kết nối và nhân lên.

Nhà nước không chỉ phân bổ nguồn lực, mà phải kiến tạo môi trường, định hình không gian phát triển, giảm rủi ro ban đầu, dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực xã hội, nguồn lực trong dân, nguồn lực tư nhân, nguồn lực trí tuệ, nguồn lực dữ liệu và nguồn lực văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh tăng trưởng hai con số là mục tiêu phát triển chất lượng cao, không phải tăng trưởng bằng mọi giá, không vì tăng trưởng mà đánh đổi ổn định.

Nhấn mạnh những vấn đề lớn cần tiếp tục làm rõ và hoàn thiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải đánh giá đúng và đầy đủ nguồn lực phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải coi cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng và chuyển hóa nguồn lực là trọng tâm.

Nhận định có nhiều nguồn lực đang bị mắc kẹt, Chủ tịch nước, Chủ tịch nước cho rằng nếu không tháo những điểm nghẽn này, sẽ rơi vào tình trạng có nguồn lực nhưng không sử dụng được; có tiềm năng nhưng không chuyển hóa được; có chủ trương đúng nhưng kết quả chậm; có mục tiêu cao nhưng công cụ thực hiện không đủ mạnh.

Không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực đang chậm đưa vào sử dụng. Không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm hoặc trong sự phối hợp chậm giữa các cơ quan, theo lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Về phân bổ nguồn lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu định hướng phải chuyển từ phân bổ dàn trải, bình quân, cục bộ, theo nhiệm kỳ, theo địa giới hành chính, sang phân bổ theo hiệu quả, năng suất, sức lan tỏa và kết quả đầu ra.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: TTXVN).

Nhấn mạnh phải làm rõ điều kiện để nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập rõ mô hình tăng trưởng mới và cơ chế tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng mô hình tăng trưởng mới phải dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu...

Đề cập nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung: xây dựng gói thể chế khơi thông nguồn lực, trong đó, phải dứt khoát bỏ tư duy “không quản được thì cấm”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt một vấn đề, một nội dung chỉ quy định tại một luật; cải cách tối đa thủ tục hành chính; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có kiểm soát; bảo đảm pháp luật minh bạch, nhất quán, ổn định, có tầm nhìn.

Cùng với đó, người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu kiểm kê, số hóa và giải phóng nguồn lực đang bị mắc kẹt; tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng, dự án và ngành có sức lan tỏa cao, không dàn trải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, lấy năng suất, khoa học - công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao làm động lực chính; chuẩn bị nhân lực chiến lược cho trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng mới… đi kèm với xây dựng thương hiệu quốc gia và cơ chế theo dõi, giám sát thực hiện.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được giao hoàn thiện báo cáo, có thể trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến ban hành một Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trong thời gian tới.