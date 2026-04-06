Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp đầu tiên

Sáng 6/4, 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI bước vào kỳ họp đầu tiên với phần việc quan trọng liên quan công tác nhân sự.

Theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, ngay trong những ngày đầu của kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.

Cụ thể, Quốc hội khóa XVI sẽ bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội khóa XV họp tại Hội trường Diên Hồng (Ảnh: Hồng Phong).

Những chức danh khác được bầu tại kỳ họp này còn có: Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, phó chủ tịch nước, các phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội cũng quyết định số phó chủ tịch Quốc hội, số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời quyết định cơ cấu tổ chức và số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên Chính phủ, cũng sẽ được Quốc hội phê chuẩn trong kỳ họp đầu tiên của khóa mới, cùng với việc phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Trước đó, hôm 3/4, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên khi trả lời câu hỏi của báo Dân trí về tổng số chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp này, cho biết có 39 chức danh liên quan đến toàn bộ vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, sẽ được Quốc hội khóa XVI bầu và phê chuẩn.

Bà Yên nói thêm đây là nội dung trọng tâm có ý nghĩa đặc biệt nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước, để tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới với yêu cầu rất cao về hoàn thiện thể chế và thúc đẩy tăng trưởng, bà Tạ Thị Yên khẳng định việc lựa chọn, bầu, phê chuẩn bộ máy lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Ngoài công tác nhân sự, Quốc hội còn dành thời gian cho công tác lập pháp.

Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết gồm, trong đó có Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng...

Cùng với đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 6/4 đến ngày 12/4. Đợt 2 từ ngày 20/4 đến ngày 23/4 (dự phòng ngày 24-25/4).

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI được tổ chức sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước, do Quốc hội khóa XV đã rút ngắn nhiệm kỳ và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành sớm hơn thường lệ.

Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, được tiến hành ngay sau cuộc bầu cử nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Đây cũng là kỳ họp đầu tiên thể chế Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2.

Công tác tổ chức, nhân sự; các kế hoạch 5 năm về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước được Quốc hội xem xét, quyết định, thông qua tại kỳ họp này, sẽ là cơ sở và định hướng quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.