Định hướng mới xử lý tham nhũng: Xét kỹ bối cảnh, ưu tiên thu hồi tài sản

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kế hoạch 03 thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Với kế hoạch này, Bộ Chính trị đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Toàn cảnh một phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ảnh: TTXVN).

Bộ Chính trị đồng thời quán triệt tinh thần xử lý nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc bao che, cản trở việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Song song với đó, Bộ Chính trị nhấn mạnh cần có cơ chế khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân, người đứng đầu chủ động phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ.

Theo kế hoạch vừa ban hành, Bộ Chính trị nêu rõ cần nâng cao hiệu quả giáo dục liêm chính, xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính.

Bên cạnh đó là nhiệm vụ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, nghiêm minh, nhất quán, rõ trách nhiệm.

Bộ Chính trị nhấn mạnh định hướng kiểm soát quyền lực chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, gắn với kiểm soát chặt chẽ, thực chất tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên.

Mặt khác, theo Bộ Chính trị, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, cũng là định hướng được Bộ Chính trị đề cập, đi kèm với kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Chính trị đồng thời chỉ đạo tập trung vào các lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Một định hướng quan trọng khác, theo Bộ Chính trị, là xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời, bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc để xử lý phù hợp.

Bộ Chính trị nêu rõ định hướng ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai quyết liệt, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về công tác phòng, chống lãng phí cả về thời gian, cơ hội phát triển, nguồn lực và của cải, vật chất trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tổ chức bộ máy cũng cần được kiện toàn cùng với nhiệm vụ hoàn thiện các thiết chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Ngoài ra, Bộ Chính trị quán triệt tăng cường hợp tác quốc tế, đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp, thỏa thuận, điều ước quốc tế về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh truy bắt, dẫn độ những đối tượng bỏ trốn, thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài.