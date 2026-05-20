Hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trước 10/6

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Theo chỉ thị, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, số lượng thôn, tổ dân phố bình quân tại mỗi xã, phường tăng lên nhiều, tạo áp lực lớn cho công tác quản lý ở cơ sở.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời phải xem xét đầy đủ các yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết cộng đồng dân cư, nhất là tại miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quá trình triển khai phải bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp ở cơ sở; đồng thời giữ gìn khối đoàn kết cộng đồng và củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.

Chỉ thị nhấn mạnh việc bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách để ổn định tư tưởng, quyền lợi cho lực lượng này trong quá trình sắp xếp,...

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, bảo đảm người dân được tham gia góp ý, giám sát việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo quy định về dân chủ ở cơ sở.

UBND các tỉnh, thành phố phải hoàn thành rà soát, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10/6.

UBND cấp xã phải hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố, lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND cấp xã thông qua trước ngày 30/6.

Đáng chú ý, chỉ thị yêu cầu kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 31/5; đồng thời hoàn thành việc bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách trước ngày 30/6.

Bộ Nội vụ được giao hoàn thiện đề án và tham mưu Chính phủ ban hành nghị định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố cùng chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách trước ngày 26/5.

Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với địa phương nắm tình hình an ninh trật tự, rà soát số liệu dân cư và hướng dẫn kiện toàn lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 25/5.