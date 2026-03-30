Sẽ quản lý toàn bộ 106 triệu thửa đất trên cả nước theo thời gian thực

Chiều 30/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại UBND các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đình Trung).

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định cơ sở dữ liệu là nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số. Xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các nghị quyết về chuyển đổi số.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an cùng các bộ ngành, địa phương đã triển khai Chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, ông Thắng nói đó mới là bước khởi đầu. Mục tiêu đặt ra phải xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đất đai hiện đại, bền vững, quản lý toàn bộ khoảng 106 triệu thửa đất trên cả nước theo thời gian thực.

Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là bước chuyển mạnh mẽ từ quản lý thủ công sang hiện đại, minh bạch. Do vậy, dù còn nhiều thách thức nhưng mục tiêu hoàn thành trong năm nay sẽ góp phần quan trọng vào phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng hoàn chỉnh trong năm nay (Ảnh: Hà Phong).

Thống kê cho thấy, Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra với tổng số trên 24,3 triệu thửa đất được làm “đúng - đủ - sạch - sống”. Tổng số thửa đất đã được đối khớp, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên 37,3 triệu thửa đất…

Cả nước cũng đã thu thập được trên 6,2 triệu giấy chứng nhận đất ở, nhà ở đối với những nơi chưa xây dựng dữ liệu.

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an kêu gọi các cấp, ngành tiếp tục duy trì tinh thần quyết liệt, khẩn trương hoàn thiện dữ liệu còn lại. Việc này nhằm đảm bảo xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi cả nước.