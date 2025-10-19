Sạt lở sâu 30m ở Kênh Hàn, nhiều căn nhà Tây Ninh sụp xuống sông

Ngày 19/10, UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định liên quan đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bờ sông Kênh Hàn, đoạn ngã 3 Xóm Câu, ấp Mương Chài, xã Cần Giuộc.

Hiện khu vực này bị xói lở sâu vào đất liền khoảng 30m, khiến 10 căn nhà sụp hoàn toàn xuống sông, hàng trăm nghìn m3 đất bị cuốn trôi cùng cây trồng, vật kiến trúc, nhất là trong các đợt triều cường.

Khu vực sạt lở ven sông Kênh Hàn (Ảnh: N.H.).

Đoạn sạt lở có tổng chiều dài khoảng 300m, kéo từ bến đò Phước Lại đến ngã 3 Rạch Đông An - sông Kênh Hàn. Trong đó, khu vực ngã 3 Xóm Câu (dài khoảng 50m) được xác định đặc biệt nguy hiểm khi chỉ còn cách tường nhà dân 0,5-1m. Nhiều căn nhà đã xuất hiện vết nứt, mép sông tạo hàm ếch sâu 3-5m, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Theo thống kê, có 10 hộ dân với 40 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó 4 căn nhà nằm sát mép sông đang bị đe dọa nghiêm trọng. Chính quyền và người dân địa phương từng nhiều lần gia cố bằng cừ dừa, song sạt lở vẫn tiếp diễn và ngày càng lan rộng.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Tây Ninh giao UBND xã Cần Giuộc theo dõi sát diễn biến, chủ động phương án di dời dân khi cần thiết, đồng thời cảnh báo, nghiêm cấm người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm và không cho tàu thuyền neo đậu trong phạm vi sạt lở. Chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng trực canh, đảm bảo an ninh trật tự và triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, cập nhật vành đai sạt lở, khảo sát và lựa chọn giải pháp kỹ thuật, lập thủ tục đầu tư công trình phòng chống sạt lở theo tình huống khẩn cấp, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp bố trí nguồn vốn khẩn cấp để triển khai các công trình phòng chống sạt lở, sớm ổn định đời sống người dân trong khu vực.