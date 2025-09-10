Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Ông Đinh Công Sứ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở bờ sông, vở sông (vùng đất thực vật tự nhiên ven sông được sử dụng để thoát lũ, kết nối sinh thái giữa sông và khu dân cư) đê hữu sông Thao, đoạn km73+100-km73+300 thuộc xã Tam Nông.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Kajiki) gây mưa lớn trên khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, mực nước sông Thao dâng cao, chảy xiết gây xói lở bờ sông.

Khu vực bãi giữa Hương Nộn (đoạn tương ứng từ km72+400-km73+300 đê hữu sông Thao) có chiều dài khoảng 900m đang bị sạt lở rất nhanh, cuốn trôi đất trồng hoa màu của người dân.

Diện tích sạt lở ước tính trên 15ha, phía cuối điểm sạt lở chỉ còn cách nhà dân khoảng 18m.

Khu vực sạt lở bờ sông Thao chỉ còn cách nhà dân khoảng 18m (Ảnh: UBND xã Tam Nông).

Hiện phía trong vở sông bị lở 5,5m xuất hiện vết nứt đường bê tông và tường rào nhà dân. Sạt lở ăn sâu vào khu vực đầu kè Hương Nộn bảo vệ khu dân cư (tuyến kè được đầu tư xây dựng năm 2016), gây nguy cơ mất ổn định tuyến kè và ảnh hưởng trực tiếp tới 4 hộ dân sống ở tiếp giáp bờ sông.

Phú Thọ quyết định xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở với kinh phí 7,5 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Phú Thọ. Thời gian hoàn thành công trình trước ngày 31/12 năm nay.

Tỉnh này yêu cầu UBND xã Tam Nông sẵn sàng di chuyển người và tài sản tới nơi an toàn. Trường hợp phát hiện các hiện tượng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phải báo cáo kịp thời UBND tỉnh Phú Thọ.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước Phú Thọ được tự quyết định toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư, xây dựng để tổ chức thực hiện dự án khẩn cấp nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời tài sản tới nơi an toàn (Ảnh: Xã Tam Nông).

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Tam Nông đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng hạn chế người và gia súc vào khu vực sạt lở.

Các cơ quan liên quan cũng huy động lực lượng giúp đỡ nhân dân di dời ra khỏi khu vực sạt lở, nguy hiểm để tránh thiệt hại.