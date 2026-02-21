Sân bay Phú Quốc lập kỷ lục đón gần 200.000 lượt khách trong 7 ngày Tết

Ngày 21/2, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Bính Ngọ, Cảng đã phục vụ hơn 510 chuyến bay với gần 200.000 lượt hành khách, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 60%.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc liên tục đón lượng khách kỷ lục (Ảnh: Hoàng Duật).

Riêng ngày 18/2 (mùng 2 Tết), sân bay đón tổng cộng 93 chuyến bay đến, gồm 47 chuyến nội địa và 46 chuyến quốc tế - một trong những ngày có sản lượng khai thác cao nhất trong lịch sử. Tổng lượng hành khách trong ngày đạt gần 31.000 lượt.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết để phục vụ hiệu quả cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Cảng đã xây dựng phương án khai thác theo hướng đồng bộ và linh hoạt. Nhân sự, phương tiện và trang thiết bị được tăng cường; toàn bộ hạ tầng và quy trình vận hành được rà soát để điều chỉnh phù hợp với lưu lượng thực tế.

Tại các khu vực dễ phát sinh ùn tắc như quầy check-in, khu soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý, quy trình được tổ chức lại theo hướng phân luồng rõ ràng, bố trí tăng cường nhân sự theo từng khung giờ cao điểm. Nhờ đó, dù lưu lượng tăng cao, thời gian chờ đợi vẫn được kiểm soát.

Cũng theo ông Quân, song song với công tác điều hành, Cảng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách. Hệ thống wifi được bổ sung và mở rộng, tín hiệu 4G/5G được tăng cường, màn hình hiển thị thông tin chuyến bay được nâng cấp; các quầy check-in và băng chuyền hành lý được tối ưu kết nối.

Trước đó, từ 1/1, hình thức thu phí tự động không dừng tại khu vực ra vào sân bay được áp dụng, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả điều tiết phương tiện.