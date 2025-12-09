Từ ngày 2/12, trạm sạc xe điện bắt buộc lắp công tơ riêng

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 60/2025 quy định chi tiết việc áp dụng giá bán điện, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng và mục đích sử dụng.

Một điểm đáng chú ý là Thông tư đã bổ sung quy định riêng đối với giá bán lẻ điện phục vụ sạc xe điện. Theo đó, các trạm, trụ sạc, tủ đổi pin xe điện phục vụ kinh doanh phải lắp công tơ riêng và áp dụng giá theo mục đích sạc. Nếu sạc xe điện trong hợp đồng điện sinh hoạt thì vẫn áp dụng giá điện sinh hoạt.

Trường hợp sạc xe điện của khách hàng giao kết hợp đồng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt thì áp dụng giá bán lẻ điện theo từng mục đích sử dụng điện nếu có công tơ đo đếm điện riêng...

Quy định phải lắp đặt công tơ đo đếm riêng do hoạt động của trạm sạc xe điện gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện, công suất sử dụng điện cao sẽ đặc biệt gây ảnh hưởng đến hệ thống điện vào giờ cao điểm.

Trước đó, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án giá bán lẻ điện mục đích sạc xe điện. Phương án 1 mang tính tổng quát, yêu cầu trạm/trụ sạc phải có công tơ riêng, riêng hộ gia đình lắp trụ sạc thì áp giá sinh hoạt.

Các trạm, trụ sạc, tủ đổi pin xe điện phục vụ kinh doanh phải lắp công tơ riêng và áp dụng giá theo mục đích sạc (Ảnh: Bảo Quyên).

Phương án 2 quy định chi tiết hơn, nếu có công tơ riêng, áp giá theo từng mục đích sử dụng; nếu không có công tơ riêng, áp giá theo hợp đồng mua bán điện. Nếu khách hàng ký hợp đồng điện sinh hoạt nhưng dùng chung cho mục đích sạc xe điện thì toàn bộ sản lượng điện vẫn áp dụng giá sinh hoạt hiện hành.

Hiện, giá điện dùng để sạc xe điện được áp dụng theo Quyết định 14/2025, dao động 1.565-4.298 đồng/kWh, tùy khung giờ.

Đối với điện sinh hoạt, Thông tư 60/2025 quy định mỗi hộ sử dụng điện tại một điểm được áp dụng một định mức. Trường hợp nhiều hộ dùng chung công tơ thì định mức được nhân theo số hộ.

Ngoài ra, các trường hợp cấp điện mới, thay đổi chủ thể hợp đồng, thay đổi ngày ghi chỉ số, hay ghi chỉ số không trùng ngày điều chỉnh giá đều được quy định phương pháp tính cụ thể nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng điện.

Thông tư cũng quy định điều khoản chuyển tiếp, tiếp tục áp dụng một số nội dung của Thông tư 16/2014 cho đến khi có lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.