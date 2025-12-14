Cử tri TPHCM quan ngại việc thải pin xe điện gây ô nhiễm

Trong kiến nghị gửi Bộ Xây dựng, cử tri TPHCM bày tỏ băn khoăn về độ an toàn và rủi ro phương hại đến môi trường của pin xe điện. Vấn đề được nêu trong bối cảnh chủ trương hạn chế phương tiện chạy xăng, dầu, chuyển đổi sang xe điện đang được đẩy mạnh.

Cử tri TPHCM cho rằng, việc thúc đẩy sử dụng xe điện cần có cơ sở khoa học và luận cứ rõ ràng để khẳng định đây thực sự là giải pháp thân thiện với môi trường.

Cử tri đặt ra bài toán xử lý pin xe điện để tránh gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Getty Images).

Một trong những lo ngại được nêu là nguy cơ pin xe điện dễ cháy nổ, khó xử lý sau khi thải bỏ. Quá trình sản xuất pin đòi hỏi khai thác nhiều loại khoáng sản, có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Bên cạnh đó, việc gia tăng nhu cầu điện năng để sạc xe cũng có thể kéo theo áp lực gia tăng các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Từ đó, cử tri kiến nghị Nhà nước cần có lộ trình cụ thể khi chuyển đổi sang xe điện; cần đồng bộ từ sản xuất, sử dụng đến thu hồi, xử lý pin, song song với phát triển hạ tầng sạc và ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Xây dựng cho biết, chủ trương phát triển phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh đã được xác định rõ trong các nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và bảo đảm an ninh năng lượng.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới cam kết phát thải ròng bằng 0.

Về an toàn kỹ thuật, Bộ Xây dựng đã ban hành các nghị định, thông tư và quy chuẩn quốc gia liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe điện. Các quy định này đã tạo hành lang pháp lý cơ bản để xe điện được sản xuất, lưu hành.

Đối với hạ tầng sạc, Thủ tướng đã giao Bộ Công Thương chủ trì nghiên cứu, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm sạc xe điện, bao gồm các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy; đồng thời phát triển hệ thống trạm sạc trên phạm vi cả nước.

Riêng vấn đề xử lý pin xe điện sau khi hết hạn sử dụng, Bộ Xây dựng dẫn lại quy định hiện hành về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, trong đó đã bao gồm pin và ắc quy.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng thừa nhận băn khoăn của cử tri là xác đáng, bởi xử lý pin thải bỏ là thách thức lớn không chỉ với Việt Nam mà với nhiều quốc gia trong quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tiếp tục ghi nhận kiến nghị để phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong quá trình rà soát, sửa đổi quy định về thu hồi, xử lý pin xe điện, nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông diễn ra phù hợp và bền vững.