Rùa cổ sọc quý hiếm bò vào vườn nhà dân

Ngày 4/3, UBND phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) cho biết đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn tiếp nhận một cá thể rùa cổ sọc (tên khoa học Mauremys sinensis) do người dân tự nguyện giao nộp.

Khoảng 12h30 ngày 3/3, ông Lê Văn Hiền (trú tại tổ 48, khu phố 30, phường Quy Nhơn Nam) phát hiện cá thể rùa bò vào khu vực vườn của gia đình.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể rùa cổ sọc quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp (Ảnh: Đặng Việt).

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, ông Hiền đã báo chính quyền địa phương và tự nguyện bàn giao để cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Cá thể rùa nặng 1,7kg, dài 27cm, rộng 17cm, sức khỏe bình thường, được tiếp nhận đúng quy trình dưới sự chứng kiến của kiểm lâm.

Cá thể rùa cổ sọc quý hiếm nặng 1,7kg (Ảnh: Đặng Việt).

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn, sau khi được chăm sóc và hoàn tất thủ tục, cá thể rùa sẽ được thả về môi trường tự nhiên, trong đó môi trường lý tưởng là Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai).