Người dân giao nộp trăn gấm và 2 cá thể cu li quý hiếm

Ngày 31/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua tuyên truyền, vận động, 2 công dân trên địa bàn xã Yên Thọ đã tự nguyện giao nộp nhiều động vật quý hiếm, thuộc nhóm IB, IIB cho lực lượng chức năng để tái thả về tự nhiên.

Ông Quách Văn An (SN 1979, trú tại thôn Rộc Răm, xã Yên Thọ) tự nguyện bàn giao cá thể trăn gấm (trọng lượng 10kg). Con trăn này do ông An bắt được khi đi làm đồi nên định nhốt lại để nuôi làm cảnh.

Ông Quách Văn An tự nguyện bàn giao 1 cá thể trăn gấm quý hiếm (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, ông Hoàng Chí Công (SN 1984, trú tại thôn Nam Sơn, xã Yên Thọ) cũng đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể cu li nhỏ do ông phát hiện đi lạc vào vườn nhà.

Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã, Công an xã Yên Thọ đã liên hệ, bàn giao cho Vườn quốc gia Bến En tiếp nhận, chăm sóc để tái thả về môi trường tự nhiên.

Anh Hoàng Chí Công tự nguyện bàn giao 2 cá thể cu li nhỏ quý hiếm (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trăn gấm (tên khoa học Malayopython reticulatus) là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB; Cu li nhỏ (có tên khoa học Nycticebus pygmaeus) thuộc nhóm IB, có tên trong sách đỏ Việt Nam.

Đây là 2 loài động vật được xếp vào danh mục các loài động vật nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.