Cá hố rồng dài 2m dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Ngày 4/3, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xác nhận thông tin một xác cá hố rồng lớn đã dạt vào bờ biển thuộc phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Sáng cùng ngày, nhiều ngư dân phát hiện xác cá lạ trôi dạt vào bờ ở khu vực dọc dãy nhà hàng ven biển, nên báo cơ quan chức năng.

Xác cá hố rồng dạt vào bờ biển Đà Nẵng (Ảnh: Đà Nẵng).

Cá nặng khoảng 10kg, dài gần 2m, thân màu bạc trắng có nhiều đốm xanh, sống lưng có vây đỏ hồng, phần đầu và phía dưới miệng có râu dài. Sự việc thu hút đông người dân hiếu kỳ đến xem và chụp ảnh. Con vật được xác định là loài cá hố rồng (còn gọi là cá mái chèo).

Cá hố rồng (tên khoa học Regalecus), là loài cá xương dài nhất thế giới, thường sống ở tầng nước sâu và được mệnh danh là “vua của các loài cá trích”. Loài cá này cũng được mệnh danh là loài sống lâu đời nhất được biết đến trong các loài cá có xương, có chiều dài lên tới 17m.