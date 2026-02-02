Công an phường ở Đà Nẵng “gây sốt” với video tuyên truyền hài hước

Một video tuyên truyền phòng, chống ma túy do Công an phường Hải Châu (Đà Nẵng) thực hiện đang "gây bão" cộng đồng mạng nhờ cách thể hiện sinh động, hài hước nhưng vẫn truyền tải rõ nét thông điệp cảnh báo về hiểm họa ma túy.

Video mở đầu bằng câu nói dân gian quen thuộc “chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng…” sau đó "bẻ lái" đầy duyên dáng với thông điệp “mà "bay phòng” thì khoản high (khoản hai trong luật hình sự)”, tạo tiếng cười và thu hút người xem.

Video tuyên truyền phòng chống ma túy cực hài hước của Công an phường Hải Châu (Video: Công an phường Hải Châu).

Nội dung tiểu phẩm xoay quanh một nhóm đối tượng tụ tập trong phòng kín, sử dụng ma túy với nhạc lớn, đèn led. Bé Kun được dì Nở đưa gói hàng lạ cho chú Xì và nhận kẹo làm “mồi nhử”. Khi nhóm này đang sử dụng ma túy thì lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt quả tang.

Qua các tình huống hài hước, quá khứ của các nhân vật dần được hé lộ: anh Xì từng là một hotboy, chị Tét từng đoạt danh hiệu hoa khôi, “nàng tiên nâu” là bé Kem xinh đẹp, nhân vật gây chú ý và được nhiều người quan tâm. Dì Nở dù từng làm ăn khấm khá nhưng cuối cùng buôn bán ma túy nên vướng vòng lao lý.

Tiểu phẩm còn phản ánh hậu quả lâu dài của ma túy khi dù đã cai nghiện, anh Xì vẫn bị ám ảnh, thường xuyên rơi vào trạng thái hoang tưởng, một lời cảnh báo về những di chứng nặng nề do ma túy gây ra.

Điểm nhấn của video là dàn diễn viên không chuyên, diễn xuất hài hước. Trong đó có nam diễn viên gây cười duyên dáng với màn nhảy nhiệt tình và nữ diễn viên trẻ sở hữu ngoại hình xinh xắn, góp phần tạo sức hút cho tiểu phẩm.

Video được đăng tải trên trang Công an phường Hải Châu và đã đạt hơn 1,1 triệu lượt xem (Ảnh: Hoài Sơn).

Chỉ trong hai ngày, video đã đạt hơn 1,1 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích, gần 300 lượt chia sẻ và gần 1.000 bình luận.

Nhiều ý kiến đánh giá cao cách làm sáng tạo, gần gũi. Tài khoản Highlights Goalkeeper nhận xét: “Hài nhưng phản ánh đúng sự thật, mong có thêm nhiều video tuyên truyền như thế này”. Một số cư dân mạng khác bình luận vui: “Công an giờ content (làm nội dung) dữ quá”, “Mấy chú công an mặn quá trời”.

Theo Công an phường Hải Châu, thực trạng tệ nạn ma túy tại Việt Nam hiện nay (cập nhật đến đầu năm 2026) diễn biến hết sức phức tạp với những phương thức thủ đoạn tinh vi và sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới “cực độc”.

Việc đăng tải tiểu phẩm tuyên truyền nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng, gia đình và mỗi cá nhân cần tránh xa ma tuý, “không thử ma túy dù chỉ một lần”.