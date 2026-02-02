Tin "đề xuất phạt 5 triệu đồng người tự ý quay CSGT làm việc" là bịa đặt

Sáng 2/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, hiện nay trên mạng xã hội có đăng tải thông tin về việc Cục CSGT đề xuất xử phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ mà chưa được sự cho phép. Kèm theo đó là hình ảnh do AI thiết lập.

Thông tin và hình ảnh sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể, nội dung sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội như sau:

"Cục Cảnh sát giao thông vừa đưa ra đề xuất xử phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ mà chưa được sự cho phép.

Theo lý giải từ cơ quan chức năng, đề xuất này nhằm giữ gìn trật tự tại hiện trường, hạn chế những tình huống ghi hình, cắt ghép và phát tán thông tin sai lệch, có thể gây hiểu lầm trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi pháp luật hoặc làm gián đoạn quá trình xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, đề xuất này cũng khơi dậy nhiều băn khoăn trong xã hội. Không ít ý kiến cho rằng việc người dân ghi hình lực lượng làm nhiệm vụ, nếu được thực hiện một cách văn minh, không cản trở công việc và tuân thủ pháp luật, chính là một hình thức giám sát cần thiết...".

Liên quan tới vấn đề này, Cục CSGT khẳng định thông tin đăng tải trên mạng xã hội nêu trên là hoàn toàn sai sự thật, đây là thông tin giả. Hình ảnh đi kèm cũng là do AI tạo ra.

Cục CSGT khẳng định, các cá nhân, tổ chức phát tán, lan truyền thông tin, hình ảnh sai sự thật nêu trên sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.