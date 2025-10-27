Đâm 2 anh em ở Lâm Đồng thương vong vì nghĩ mình bị nhìn đểu

Ngày 27/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ Bùi Thanh Sơn (SN 2006, trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về vụ án mạng làm 2 người thương vong.

Hai nạn nhân vụ án được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng người em trai tử vong (Ảnh: Văn Phú).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Sơn khai nhận, vào 21h ngày 25/10, anh ta đến đường Trần Phú ở phường Phan Thiết mua đồ ăn. Sơn cho rằng mình bị nhìn đểu nên mâu thuẫn với 4 thanh niên.

Khi 4 người đó di chuyển về cầu Dục Thanh, Sơn lái xe máy đuổi theo rồi xảy ra xô xát. Tại đây, Sơn dùng dao nhọn đâm anh C. (SN 2003) bị thương, nạn nhân T. (SN 2009, em trai của C.) tử vong.

Đến 22h30 cùng ngày, Bùi Thanh Sơn được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Văn Phú).

Trước đó, như Dân trí thông tin, đêm 25/10, người dân đến khu vực cầu Dục Thanh bất ngờ phát hiện anh C. (SN 2003) cùng người em trai là T. (SN 2009) gục trên cầu với nhiều vết thương. Các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng T. tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc.

Hai nạn nhân quê ở tỉnh Vĩnh Long, đến Lâm Đồng thuê phòng ở trọ, làm nghề bán bánh mưu sinh.