Lâm Đồng dừng chủ trương đầu tư BOT ở sân bay Phan Thiết

Ngày 27/10, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư dự án xây dựng sân bay Phan Thiết đối với hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao).

Một góc dự án sân bay Phan Thiết (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo đó, HĐND giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc dừng chủ trương đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cần hoàn thiện thủ tục pháp lý, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư mới cho hạng mục hàng không dân dụng tại sân bay Phan Thiết.

Dự án sân bay Phan Thiết rộng 543ha được UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) phê duyệt từ năm 2014, tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. Sân bay nằm tại phường Mũi Né, có quy mô cấp 4C, thực hiện theo hình thức BOT.

Một góc dự án sân bay Phan Thiết vừa được xây dựng (Ảnh: Văn Phú).

Đến nay, nhiều hạng mục dự án chưa được triển khai do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư, thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật…

Tháng 8 vừa qua, sân bay Phan Thiết được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch thành cảng hàng không quốc nội cấp 4E, sử dụng chung dân dụng và quân sự. Với quy mô, tiêu chuẩn mới này, hình thức đầu tư BOT ở dự án không còn phù hợp về cơ sở pháp lý, quy hoạch hạ tầng hàng không quốc gia.

Hồi tháng 9, Chính phủ thống nhất chủ trương, cho phép tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hợp đồng BOT và điều chỉnh lại chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công đối với hạng mục hàng không dân dụng tại sân bay Phan Thiết.