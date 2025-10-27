Hàng chục ha thanh long chìm trong biển nước ở Lâm Đồng

Chiều 27/10, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Cà Ty, đoạn qua xã Tuyên Quang và phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) dâng cao, làm ngập hàng chục ha thanh long của người dân.

Nhiều vườn thanh long của người dân bên sông Cà Ty bị ngập sâu (Ảnh: Phan Anh).

Theo thông tin ban đầu, cơn mưa nặng hạt đêm 26/10 khiến nước từ các khu vực lân cận đổ về, làm ngập nhiều vườn thanh long nằm ở vị trí thấp. Đến chiều 27/10, trời đã ngớt mưa nhưng lũ thượng nguồn tiếp tục đổ về, gây ngập diện rộng tại khu vực sản xuất nông nghiệp dọc hai bên bờ sông Cà Ty.

Nước dâng cao cũng khiến cầu Đúc - tuyến giao thông nối khu dân cư xã Tuyên Quang với phường Bình Thuận - bị ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Lãnh đạo UBND xã Tuyên Quang cho biết, chính quyền địa phương đang thống kê diện tích cây trồng và tài sản của người dân bị thiệt hại do lũ. Đồng thời, địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển đến khu vực ngập nước để đảm bảo an toàn.

Nước lũ gây ngập cầu Đúc (Ảnh: Phan Anh).

Cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt đêm 26/10 trút xuống các xã, phường ven biển tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều tuyến phố và khu dân cư bị ngập cục bộ. Mực nước dâng cao, chảy xiết trên sông Cà Ty làm 7 tàu cá và 3 thuyền thúng của ngư dân phường Phan Thiết bị trôi dạt.

Ngày 27/10, trước diễn biến bất lợi của thời tiết, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận phát thông báo xả điều tiết nước hồ Cà Giây và hồ Sông Lũy. Đơn vị đề nghị chính quyền các địa phương cùng người dân vùng hạ lưu chủ động phương án phòng tránh ngập lụt, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.