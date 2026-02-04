6 Ủy viên Bộ Chính trị ở phường Ba Đình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình và UBND phường Ba Đình (TP Hà Nội) vừa phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu các tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và tóm tắt tiểu sử 7 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đang cư trú trên địa bàn phường Ba Đình.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đang cư trú tại phường Ba Đình, TP Hà Nội (Ảnh: Đại biểu Nhân dân).

6 Ủy viên Bộ Chính trị đang cư trú trên địa bàn phường Ba Đình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Một Ủy viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội là Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của từng người ứng cử, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá cả 7 người ứng cử đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, xứng đáng là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín.

Theo ý kiến cử tri, 7 nhân sự đã và đang đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương.

Cử tri ghi nhận tại nơi cư trú, 7 người ứng cử đại biểu Quốc hội luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên quan tâm, sâu sát địa bàn dân cư; nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, nghĩa vụ công dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo dự Hội nghị (Ảnh: Đại biểu Nhân dân).

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với 7 người ứng cử.

Cử tri tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, những quyết sách chiến lược được hoạch định tại Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng, hùng cường.

Bên cạnh đó, cử tri Tổ dân phố số 6 phường Ba Đình tin tưởng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI diễn ra ngày 15/3 tới sẽ bầu đủ số lượng đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm.

Thay mặt những người ứng cử, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri Tổ dân phố số 6, phường Ba Đình.

Ông nhấn mạnh sự tín nhiệm của cử tri là nguồn động viên to lớn để mỗi ứng cử viên tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tụy, tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc và Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đại biểu Nhân dân).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội cam kết sẽ cố gắng làm việc tốt hơn, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của cử tri và nhân dân cả nước, đặc biệt là cử tri và nhân dân Tổ dân phố số 6, phường Ba Đình.

Các nhân sự ứng cử cũng khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân; đồng thời tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.