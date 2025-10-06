Chiều 6/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị để xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Các căn cứ để xem xét, quyết định việc này là Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan cũng như ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; tờ trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu và xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội (ngày 22/9) của ông Lê Quang Huy.

Ông Lê Quang Huy thôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết số 1854 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Sáng cùng ngày, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, Trung ương đồng ý để ông Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, hôm 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nghỉ công tác từ ngày 1/10 theo nguyện vọng cá nhân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thời phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, phụ trách và chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho đến khi kiện toàn chức danh này.