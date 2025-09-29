Chủ tịch Quốc hội: “Không để lại những công việc dang dở cho khóa sau”

Quan điểm này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 8, chiều 29/9. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, cho ý kiến đối với 21 dự án luật.

Một đổi mới quan trọng là hội nghị lần này sẽ không thảo luận riêng từng dự án luật như thông lệ. Thay vào đó, các đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận theo nhóm các lĩnh vực, gồm: Kinh tế, tài chính; Văn hóa, xã hội; Quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát; Pháp luật, tư pháp.

Quy định này nhằm tạo sự linh hoạt hơn cho các đại biểu có nhiều thời gian góp ý, khắc phục tình trạng phải điều chỉnh chương trình khi có nội dung không có ý kiến tham gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chiều 29/9 (Ảnh: Hồng Phong).

Dẫn yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xác định công tác lập pháp là “đột phá của đột phá”, không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích kỹ về vấn đề mới, quy định còn ý kiến khác nhau của từng dự án luật.

Trong đó, theo Chủ tịch Quốc hội, cần đánh giá dự thảo luật xem đã được xây dựng trên cơ sở những định hướng, chủ trương, chỉ đạo mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng pháp luật hay chưa, nhất là chủ trương, chính sách tại 7 nghị quyết của Bộ Chính trị ban hành trong 9 tháng vừa qua.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, cần đánh giá các dự án luật đã đảm bảo tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phù hợp chủ trương đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp hay chưa.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV có khối lượng công việc vượt trội hơn kỳ họp thứ 9 lịch sử vừa qua, theo lời Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết theo văn bản triệu tập, kỳ họp thứ 10 dự kiến xem xét, thông qua 45 luật, nghị quyết nhưng đến sáng nay đã có điều chỉnh cập nhật khoảng 50 luật, nghị quyết.

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chiều 29/9 (Ảnh: Hồng Phong).

“Mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng tinh thần là kỳ họp thứ 10 sẽ giải quyết toàn bộ các vấn đề, không để lại những công việc dở dang cho Quốc hội khóa sau”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm kỳ họp 10 cũng sẽ không tổ chức thành 2 đợt mà họp tập trung liên tục, tranh thủ làm đêm, làm thứ bảy, chủ nhật, để hoàn thành sớm chương trình đề ra.

Việc này, theo Chủ tịch Quốc hội, cũng tạo điều kiện để các cơ quan, địa phương thực hiện tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ và công tác chuẩn bị, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.