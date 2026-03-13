Quốc hội khóa XII: Đất nước đạt được những thành tựu to lớn
Quốc hội khóa XII tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả hơn, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo tiền đề đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Quốc hội khóa XII hoạt động trong bối cảnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đi được chặng đường hơn 20 năm, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cả lý luận và thực tiễn, tạo nền tảng để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Số liệu cơ bản
Ngày bầu cử: 20/5/2007
Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,64% (56.252.543 người)
Tổng số đại biểu được bầu: 493
Cơ cấu thành phần của Quốc hội
Đại biểu tự ứng cử: 1 (0,2%)
Đại biểu chuyên trách: 138 (27,99%)
Ngoài Đảng: 43 (8,7%)
Dân tộc thiểu số: 87 (17,6%)
Phụ nữ: 127 (25,8%)
Tôn giáo: 4 (0,8%)
CÁC KỲ HỌP NỔI BẬT
Kỳ họp thứ nhất
Họp từ ngày 19/7 đến ngày 4/8/2007, Quốc hội đã bầu:
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc rút ngắn một năm nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007-2011)
Kỳ họp thứ 3
Họp từ 6/5 đến 3/6/2008, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan, theo đó, từ sau 1/8/2008, cả nước có 63 đơn vị hành chính bao gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 58 tỉnh.
Kỳ họp thứ 6
Họp từ 24/10 đến 27/11/2009: Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Các luật được Quốc hội khóa XII thông qua
4/8/2007: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
3/6/2008: Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
Luật Hoạt động chữ thập đỏ
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản
Luật Thuế giá trị gia tăng
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Luật Năng lượng nguyên tử
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
13/11/2008: Luật Đa dạng sinh học
Luật Công nghệ cao
Luật Cán bộ, công chức
Luật Giao thông đường bộ
Luật Quốc tịch Việt Nam
Luật Bảo hiểm y tế
Luật Thi hành án dân sự
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
17/6/2009: Luật Lý lịch tư pháp
Luật Quản lý nợ công
Luật Quy hoạch đô thị
18/6/2009: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
19/6/2009: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
23/11/2009: Luật Người cao tuổi
Luật Khám bệnh, chữa bệnh
Luật Viễn thông
Luật Tần số vô tuyến điện
Luật Dân quân tự vệ
25/11/2009: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Luật Thuế tài nguyên
16/6/2010: Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Luật Các tổ chức tín dụng
17/6/2010: Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Luật Bưu chính
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Luật Người khuyết tật
Luật Nuôi con nuôi
Luật Thi hành án hình sự
Luật Trọng tài thương mại
Luật An toàn thực phẩm
15/11/2010: Luật Thanh tra
Luật Thuế bảo vệ môi trường
Luật Viên chức
17/11/2010: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Luật Khoáng sản
24/11/2010: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Luật Tố tụng hành chính
29/3/2011: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
Luật Phòng, chống mua bán người
Luật Kiểm toán độc lập
Các Pháp lệnh được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII thông qua
19/10/2007: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù
26/1/2008: Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng
Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam
2/4/2008: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
27/8/2008: Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển
21/11/2008: Pháp lệnh công an xã
22/11/2008: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên
27/12/2008: Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh dân số
27/2/2009: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự
Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án
16/3/2010: Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay
19/2/2011: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân
30/6/2011: Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
TIẾP TỤC ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP
Quốc hội khóa XII hoạt động sôi nổi, ngày càng phát huy dân chủ, thiết thực và hiệu quả, có những đổi mới trong cả tư duy và hành động thực tiễn.
Quốc hội có bước đổi mới quan trọng, từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, tăng cường đại biểu chuyên trách; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Với sự phấn đấu nỗ lực, không ngừng đổi mới, trong 4 năm, Quốc hội khóa XII đã thông qua 67 luật, 13 nghị quyết; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 14 pháp lệnh và 11 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật.
Các văn bản pháp luật được ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý và điều hành kinh tế-xã hội của đất nước.
QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC
Trong nhiệm kỳ khóa XII, Quốc hội đã quyết định 32 vấn đề quan trọng, đặc biệt là các quyết định về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và công trình dự án quốc gia; quyết định về bộ máy nhà nước và nhân sự cấp cao trong bộ máy; quyết định rút ngắn một năm nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII; quyết định về chủ trương đầu tư các dự án Nhà máy Thủy điện Lai Châu, Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận; quyết định giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân, điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan.
Ngày 29/5/2008, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh liên quan.
Theo Nghị quyết này, không gian mở rộng của thành phố Hà Nội mới bao gồm: Hà Nội, toàn bộ diện tích tự nhiên của tỉnh Hà Tây (sau khi tách xã Tân Đức, huyện Ba Vì về tỉnh Phú Thọ), huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình).
Với việc điều chỉnh này, thành phố Hà Nội mở rộng có tổng diện tích tự nhiên gần 3.358,6km2 và trên 6,2 triệu nhân khẩu, so với diện tích khi chưa mở rộng là trên 920km2 và xấp xỉ 3,5 triệu nhân khẩu. Sau khi mở rộng, thành phố Hà Nội có 12 quận, 17 huyện, 577 phường, xã, thị trấn.
TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ CHẤT VẤN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Quốc hội khóa XII đã xem xét 159 báo cáo các loại (báo cáo của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các bộ, ngành...); đã giám sát 7 chuyên đề, trong đó có chuyên đề “nóng” như: việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007; những chuyên đề vừa mang tính cấp bách vừa mang tính lâu dài như: việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.
MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI
Sau 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986-2006), nhiệm vụ trọng tâm và là điểm mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam là “đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững,” chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo lộ trình, phù hợp với chiến lược phát triển đất nước đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) và tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 31 tại Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 24/9/2010. Việt Nam trở thành tâm điểm gắn kết để các nước ASEAN vượt qua những khó khăn, thử thách, đồng thời nâng vị thế của các nước ASEAN trên trường quốc tế.
Trong 4 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội khóa XII đã kế thừa, phát huy những thành quả, những bài học kinh nghiệm của Quốc hội các khóa trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ cả về tổ chức và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của đất nước./.
