Quốc hội khóa XII: Đất nước đạt được những thành tựu to lớn

Quốc hội khóa XII hoạt động trong bối cảnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đi được chặng đường hơn 20 năm, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cả lý luận và thực tiễn, tạo nền tảng để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Quốc hội khóa XII tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả hơn, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo tiền đề đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Số liệu cơ bản Ngày bầu cử: 20/5/2007 Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,64% (56.252.543 người) Tổng số đại biểu được bầu: 493 Cơ cấu thành phần của Quốc hội Đại biểu tự ứng cử: 1 (0,2%) Đại biểu chuyên trách: 138 (27,99%) Ngoài Đảng: 43 (8,7%) Dân tộc thiểu số: 87 (17,6%) Phụ nữ: 127 (25,8%) Tôn giáo: 4 (0,8%)

CÁC KỲ HỌP NỔI BẬT

Kỳ họp thứ nhất

Họp từ ngày 19/7 đến ngày 4/8/2007, Quốc hội đã bầu:

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc rút ngắn một năm nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007-2011)

Kỳ họp thứ 3

Họp từ 6/5 đến 3/6/2008, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan, theo đó, từ sau 1/8/2008, cả nước có 63 đơn vị hành chính bao gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 58 tỉnh.

Kỳ họp thứ 6

Họp từ 24/10 đến 27/11/2009: Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử giám sát, kiểm tra tại đơn vị bầu cử số 4, khu vực bỏ phiếu số 4 (Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội) trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Các luật được Quốc hội khóa XII thông qua

4/8/2007: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

3/6/2008: Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí

Luật Hoạt động chữ thập đỏ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản

Luật Thuế giá trị gia tăng

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật Năng lượng nguyên tử

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

13/11/2008: Luật Đa dạng sinh học

Luật Công nghệ cao

Luật Cán bộ, công chức

Luật Giao thông đường bộ

Luật Quốc tịch Việt Nam

Luật Bảo hiểm y tế

Luật Thi hành án dân sự

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

17/6/2009: Luật Lý lịch tư pháp

Luật Quản lý nợ công

Luật Quy hoạch đô thị

Người dân và chiến sỹ bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, ngày 20/5/2007. (Nguồn: TTXVN)

18/6/2009: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

19/6/2009: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

23/11/2009: Luật Người cao tuổi

Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Luật Viễn thông

Luật Tần số vô tuyến điện

Luật Dân quân tự vệ

25/11/2009: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Luật Thuế tài nguyên

16/6/2010: Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Luật Các tổ chức tín dụng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII (Hà Nội, 9/2/2010). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

17/6/2010: Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Luật Bưu chính

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Luật Người khuyết tật

Luật Nuôi con nuôi

Luật Thi hành án hình sự

Luật Trọng tài thương mại

Luật An toàn thực phẩm

15/11/2010: Luật Thanh tra

Luật Thuế bảo vệ môi trường

Luật Viên chức

17/11/2010: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Luật Khoáng sản

24/11/2010: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Luật Tố tụng hành chính

29/3/2011: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

Luật Phòng, chống mua bán người

Luật Kiểm toán độc lập

Các Pháp lệnh được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII thông qua

19/10/2007: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù

26/1/2008: Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng

Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam

2/4/2008: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

27/8/2008: Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

21/11/2008: Pháp lệnh công an xã

22/11/2008: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên

27/12/2008: Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh dân số

27/2/2009: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án

16/3/2010: Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay

19/2/2011: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

30/6/2011: Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP

Quốc hội khóa XII hoạt động sôi nổi, ngày càng phát huy dân chủ, thiết thực và hiệu quả, có những đổi mới trong cả tư duy và hành động thực tiễn.

Quốc hội có bước đổi mới quan trọng, từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, tăng cường đại biểu chuyên trách; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Với sự phấn đấu nỗ lực, không ngừng đổi mới, trong 4 năm, Quốc hội khóa XII đã thông qua 67 luật, 13 nghị quyết; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 14 pháp lệnh và 11 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật.

Các văn bản pháp luật được ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý và điều hành kinh tế-xã hội của đất nước.

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Trong nhiệm kỳ khóa XII, Quốc hội đã quyết định 32 vấn đề quan trọng, đặc biệt là các quyết định về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và công trình dự án quốc gia; quyết định về bộ máy nhà nước và nhân sự cấp cao trong bộ máy; quyết định rút ngắn một năm nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII; quyết định về chủ trương đầu tư các dự án Nhà máy Thủy điện Lai Châu, Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận; quyết định giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân, điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan chiều 29/5/2008. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 29/5/2008, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh liên quan.

Theo Nghị quyết này, không gian mở rộng của thành phố Hà Nội mới bao gồm: Hà Nội, toàn bộ diện tích tự nhiên của tỉnh Hà Tây (sau khi tách xã Tân Đức, huyện Ba Vì về tỉnh Phú Thọ), huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình).

Với việc điều chỉnh này, thành phố Hà Nội mở rộng có tổng diện tích tự nhiên gần 3.358,6km2 và trên 6,2 triệu nhân khẩu, so với diện tích khi chưa mở rộng là trên 920km2 và xấp xỉ 3,5 triệu nhân khẩu. Sau khi mở rộng, thành phố Hà Nội có 12 quận, 17 huyện, 577 phường, xã, thị trấn.

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ CHẤT VẤN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Quốc hội khóa XII đã xem xét 159 báo cáo các loại (báo cáo của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các bộ, ngành...); đã giám sát 7 chuyên đề, trong đó có chuyên đề “nóng” như: việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007; những chuyên đề vừa mang tính cấp bách vừa mang tính lâu dài như: việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

Sau 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986-2006), nhiệm vụ trọng tâm và là điểm mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam là “đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững,” chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo lộ trình, phù hợp với chiến lược phát triển đất nước đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) và tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 31 tại Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 24/9/2010. Việt Nam trở thành tâm điểm gắn kết để các nước ASEAN vượt qua những khó khăn, thử thách, đồng thời nâng vị thế của các nước ASEAN trên trường quốc tế.

Trong 4 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội khóa XII đã kế thừa, phát huy những thành quả, những bài học kinh nghiệm của Quốc hội các khóa trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ cả về tổ chức và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của đất nước./.

