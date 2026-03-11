Quốc hội khóa X: Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của Quốc hội các khóa trước, Quốc hội khóa X đã tiếp tục đổi mới mọi mặt hoạt động, thu được những kết quả và những tiến bộ đáng trân trọng, nhất là trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là công tác lập pháp, hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng về nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Số liệu cơ bản Ngày bầu cử: 20/7/1997 Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,59% (43.493.661 người). Tổng số đại biểu được bầu: 450 Thành phần đại biểu Quốc hội: Công nhân, nông dân, trí thức: 36 Lực lượng vũ trang nhân dân: 55 Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân sỹ, tôn giáo: 91 Ðồng bào dân tộc thiểu số: 78 Phụ nữ :118 Trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, pháp luật, văn hoá, giáo dục, y tế... 105 Có bằng đại học và trên đại học: 411 Ðảng viên: 382 Ngoài Ðảng: 68 Cán bộ ở Trung ương: 134 Cán bộ ở địa phương: 316

CÁC KỲ HỌP NỔI BẬT

Quốc hội khóa X kéo dài 5 năm (1997-2002) với 11 kỳ họp.

Kỳ họp thứ nhất

Họp từ ngày 18 đến 29/9/1997, tại Hà Nội.

Kỳ họp thứ 7 (từ ngày 9/5 đến 9/6/2000)

Quốc hội phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Kỳ họp thứ 9

Từ ngày 22/5 đến 19/6/2001

Các luật được Quốc hội thông qua

7/1/2002: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

26/12/1997: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật Các tổ chức tín dụng

1/6/1998: Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

Luật Quốc tịch Việt Nam

Luật Tài nguyên nước

Người dân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X (Nguồn: TTXVN).

11/12/1998: Luật Khiếu nại, tố cáo

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðất đai

Luật Giáo dục

26/6/1999: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

Luật Doanh nghiệp

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

4/1/2000: Bộ luật Hình sự

Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất

9/6/2000: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

22/6/2000: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí

22/12/2000: Luật Phòng, chống ma túy

Luật Kinh doanh bảo hiểm

12/7/2001: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðất đai

Luật Giao thông đường bộ

Luật Phòng cháy, chữa cháy

Luật Di sản văn hóa

Luật Hải quan

7/1/2002: Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) (thông qua ngày 18/12/2001)

Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) (thông qua ngày 24/12/2001)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội

Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi) (thông qua ngày 25/3/2002)

9/3/1998: Pháp lệnh Cán bộ, công chức

Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Pháp lệnh Chống tham nhũng

7/4/1998: Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa X (Nguồn: TTXVN).

28/4/1998: Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)

8/8/1998: Pháp lệnh về Người tàn tật

24/8/1998: Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện Ðiều ước quốc tế

1/12/1998: Pháp lệnh sửa đổi Ðiều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (ban hành ngày 28/2/2000)

5/1/1999: Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

20/2/1999: Pháp lệnh Du lịch

8/5/1999: Pháp lệnh Phát hành công trái xây dựng Tổ quốc

Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

6/7/1999: Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Thuế Thu nhập đối với người có thu nhập cao

16/9/1999: Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích

18/10/1999: Pháp lệnh Ðo lường

4/1/2000: Pháp lệnh Thương phiếuPháp lệnh Chất lượng hàng hóa

12/5/2000: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chống tham nhũng

Pháp lệnh Người cao tuổi

Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

1/8/2000: Pháp lệnh sửa đổi Ðiều 18 của Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự

7/9/2000: Pháp lệnh Ðê điều

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão

9/10/2000: Pháp lệnh Thể dục thể thao

11/1/2001: Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

Pháp lệnh Thư viện

15/4/2001: Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

31/5/2001: Pháp lệnh Thuế Thu nhập đối với người có thu nhập cao

8/8/2001: Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Pháp lệnh Luật sư

11/9/2001: Pháp lệnh Phí và lệ phí

30/11/2001: Pháp lệnh Quảng cáo

Các hiệp định, hiệp ước, công ước quốc tế được phê chuẩn

9/6/2000: Thông qua Nghị quyết số 36/2000/QH10 về việc phê chuẩn "Hiệp ước biên giới đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa"

4/12/2001: Ban hành Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đọc Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa X, ngày 23/11/2001 (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN).

HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN

Trong nhiệm kỳ 5 năm, Quốc hội khóa X tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập pháp. Tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992.

Trong cả nhiệm kỳ, Quốc hội khóa X đã thông qua 35 luật và bộ luật, 44 pháp lệnh, 29 nghị quyết tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

HOÀN THÀNH THẮNG LỢI KẾ HOẠCH 5 NĂM 1996-2000

Thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-2000 được Quốc hội thông qua, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân 7%/năm; nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,6%/năm; công nghiệp tăng 13,5%/năm; giá trị các ngành dịch vụ tăng 6,8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Năm 2000, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với hơn 150 nước và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 6 lần so với năm 1991, nhanh gấp 3 lần so với tốc độ tăng GDP. Tính chung 10 năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 67,3 tỷ USD, tăng 18,2%/năm.

Gần 70 nước và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (PDI) đạt khoảng 15 tỷ USD. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được đưa vào thực hiện đạt trên 6 tỷ USD.

QUYẾT ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Quốc hội khóa X chú trọng và chủ động trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tạo cơ sở cho việc quản lý, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị; quyết định các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức bộ máy và nhân sự cơ quan nhà nước, phê chuẩn các hiệp ước quốc tế; các vấn đề về an ninh, quốc phòng...

Quốc hội khóa X đã thận trọng xem xét và quyết định thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La tại Kỳ họp thứ chín (6/2001). Đây là một công trình lớn và phức tạp nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ mới.

Nhà máy thủy điện Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, khánh thành cuối tháng 12/2012. (Nguồn: TTXVN)

TĂNG CƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN GIÁM SÁT TRÊN CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ-XÃ HỘI

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa X, hoạt động giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quốc hội đã chú trọng giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực then chốt như: kinh tế, tài chính, ngân sách, giáo dục, y tế, phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính.

Các phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trở thành kênh giám sát hiệu quả, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của đại biểu trước cử tri.

Hoạt động giám sát của Quốc hội khóa X đã từng bước được thể chế hóa, tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

Trong nhiệm kỳ 1997-2002, hoạt động đối ngoại của Quốc hội khóa X được triển khai chủ động trên nhiều địa bàn nhằm củng cố và phát triển quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng và trong khu vực Nam Á.

Đồng thời, Quốc hội khóa X cũng tăng cường hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả đối ngoại trên các diễn đàn nghị viện đa phương, như: Liên minh Nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPO), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Cộng đồng Pháp ngữ (APF).

Quốc hội khóa X được đánh giá là một nhiệm kỳ tích cực, có nhiều dấu ấn trong việc đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng lập pháp và giám sát, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn đầu thế kỷ XXI.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-khoa-x-thoi-ky-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-post1096821.vnp