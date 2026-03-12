Cử tri đang đi du lịch tham gia bầu cử như thế nào?

Ngày 12/3, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, nơi có lượng du khách đến nhiều nhất tỉnh Khánh Hòa, cho biết sau khi nhận chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tạo điều kiện để du khách ở Nha Trang tham gia bỏ phiếu bầu cử, địa phương đã tổ chức tập huấn cho nhà hàng, khách sạn và tổ trưởng tổ dân phố nhằm hướng dẫn người dân thực hiện quyền bầu cử khi không có mặt tại nơi cư trú.

Theo ông Tây, trên ứng dụng VNeID hiện có mục “Bầu cử Quốc hội XVI”. Người dân có nhu cầu chỉ cần truy cập mục này để thay đổi khu vực bỏ phiếu từ "nơi cư trú" sang "địa điểm khác". Sau đó, cử tri nhập nơi bỏ phiếu mới và nêu lý do thay đổi, chẳng hạn đang đi du lịch tại Nha Trang muốn bỏ phiếu tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở phường Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Khi thủ tục trên ứng dụng VNeID được phê duyệt, các điểm bỏ phiếu sẽ phát thẻ cử tri để người dân, du khách thực hiện quyền bầu cử tại Khánh Hòa.

“Chúng tôi đã tập huấn kỹ cho các nhà hàng, khách sạn, tổ trưởng tổ dân phố và các điểm bỏ phiếu để lực lượng này nắm rõ quy trình, hướng dẫn, tạo điều kiện cho cử tri đi bầu”, ông Tây cho biết.

Trước đó, khi đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các phường ở Nha Trang, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ các phần việc, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định và thuận lợi cho cử tri.

Người dân nghiên cứu danh sách các ứng viên được niêm yết công khai tại khu vực bầu cử số 12, phường Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nghiêm Xuân Thành cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát danh sách cử tri, bảo đảm mọi cử tri đều được tạo điều kiện thực hiện quyền bầu cử. Các tổ bầu cử cần bố trí tổ tư vấn hỗ trợ, sẵn sàng cung cấp thông tin khi cử tri có nhu cầu.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đặc biệt lưu ý việc quan tâm, tạo điều kiện để du khách nội địa đến Nha Trang du lịch được tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, các địa phương đã khẩn trương tập huấn cho các cơ sở kinh doanh lưu trú nắm thông tin để chủ động hỗ trợ, hướng dẫn người dân khi có nhu cầu.

Để chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 387 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; đồng thời phê chuẩn 1.123 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 1.123 tổ bầu cử.

Các pano tuyên truyền về bầu cử được đặt tại khu vực Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, nơi thường xuyên có đông du khách đến tham quan (Ảnh: Trung Thi).

Hiện nay, tại Khánh Hòa đã có hai nơi tổ chức bầu cử sớm gồm Lữ đoàn Đặc công nước 5 (đóng tại Ninh Thuận (cũ) và 20 điểm bỏ phiếu ở đặc khu Trường Sa (riêng đảo Trường Sa Lớn sẽ tổ chức bầu cử đúng ngày 15/3).

Việc tổ chức bầu cử sớm tại các đơn vị này nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước, đồng thời phù hợp với điều kiện công tác, nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân đội.