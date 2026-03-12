“Đóng vai” cử tri, Phó bí thư Tỉnh ủy sát hạch công tác bầu cử sớm

Chiều 12/3, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và đoàn công tác của tỉnh, đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại bản Khe Linh (xã Keng Đu, tỉnh Nghệ An).

Cùng đi có ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An và thành viên tổ kiểm tra công tác bầu cử sớm của Sở Nội vụ được phân công thực hiện nhiệm vụ tại xã Keng Đu.

Bà Võ Thị Minh Sinh (áo xanh) "sát hạch" tổ trưởng tổ bầu cử bản biên giới Khe Linh (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngày 13/3, cùng 54 khu vực bầu cử khác thuộc 12 xã biên giới của tỉnh Nghệ An, cử tri bản Khe Linh sẽ bỏ lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, sớm hơn 2 ngày so với thời gian diễn ra bầu cử toàn quốc.

Bản Khe Linh nằm sát biên giới với nước bạn Lào, cách trung tâm xã Keng Đu 11km. Nơi đây có địa hình chia cắt, giao thông đi lại hết sức khó khăn, đường núi hiểm trở. Đây là nơi sinh sống của 60 hộ dân với 287 nhân khẩu đồng bào dân tộc Khơ Mú, trong đó có 181 cử tri.

Cuối năm 2025, bản biên giới này mới có điện lưới, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phủ sóng viễn thông. Do vậy công tác chỉ đạo đối với công tác chuẩn bị bầu cử hết sức khó khăn.

Trình độ dân trí của dân bản nói chung và đội ngũ cán bộ bản còn hạn chế, do đó để đảm bảo cho công tác tổ chức, bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn, Ủy ban bầu cử xã Keng Đu đã cử ông Moong Văn Sơn, Trưởng ban Xây dựng Đảng làm Tổ trưởng tổ bầu cử bản Khe Linh.

Đến chiều 12/3, công tác chuẩn bị bầu cử tại bản biên giới này đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của 181 cử tri dân tộc Khơ Mú nơi đây.

Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trong vai cử tri thực hiện việc bỏ phiếu dưới sự hướng dẫn của tổ bầu cử (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại buổi kiểm tra, bà Võ Thị Minh Sinh giả định bản thân và các thành viên của đoàn là cử tri, yêu cầu Tổ bầu cử thực hiện quy trình bầu cử, từ công đoạn đón tiếp, kiểm tra thẻ cử tri, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền lựa chọn đại biểu, bỏ phiếu, hoàn thành việc bỏ phiếu.

Mặc dù bị “kiểm tra” đột xuất, tổ trưởng và các thành viên tổ bầu cử đã thể hiện nắm vững các quy định, yêu cầu về công tác bầu cử cũng như thực hiện thuần thục các bước phục vụ, hướng dẫn cử tri thực hiện việc bỏ phiếu.

Bà Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ủy ban bầu cử xã Keng Đu và tổ bầu cử bản Khe Linh. Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các cá nhân, tập thể liên quan phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm để đảm bảo cuộc bầu cử sớm diễn ra an toàn, thành công, thực sự là ngày hội của cử tri nơi biên giới.

Đoàn công tác kiểm tra công tác tổ chức bầu cử sớm ở bản Khe Linh (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Thò Bá Rê, Bí thư Đảng ủy xã Keng Đu, cho biết toàn xã có 10 bản, nhưng có 12 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 10 khu vực bỏ phiếu thuộc 10 bản và 2 cụm dân cư tách biệt được tổ chức thành 2 điểm bầu cử.

Ngày 13/3, cùng với bản Khe Linh, cử tri bản Huồi Xui (xã Keng Đu) sẽ bỏ phiếu sớm để bầu chọn người đại diện tại HĐND xã, HĐND tỉnh và diễn đàn Quốc hội. Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và các quy định liên quan đến công tác bầu cử đã được địa phương phổ biến, tuyên truyền đến từng bản, từng cử tri.