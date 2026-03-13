Vượt lòng hồ vào bản “sơn cùng thủy tận” chuẩn bị bầu cử sớm

Nằm sâu trong vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, bản Huồi Pủng (xã Hữu Khuông, Nghệ An) được biết đến là một trong những địa bàn khó khăn nhất của tỉnh. Với điều kiện giao thông cách trở, thiếu thốn về hạ tầng, Huồi Pủng đã được chọn là một trong những điểm tổ chức bầu cử sớm của tỉnh Nghệ An.

Để đến được Huồi Pủng, người dân và cán bộ phải di chuyển bằng thuyền vượt lòng hồ, sau đó tiếp tục đi bộ qua những cung đường rừng. Sự cách trở về giao thông đã gây ra nhiều khó khăn trong việc đi lại, trao đổi hàng hóa và tiếp cận thông tin của 82 hộ dân với 334 nhân khẩu tại đây. Đáng chú ý, có tới 68 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo, đời sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, đánh bắt cá và chăn nuôi nhỏ lẻ.

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại các bản ở xã Hữu Khuông đã hoàn tất, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng (Ảnh: Lô Văn).

Bản Huồi Pủng hiện vẫn chưa có điện lưới quốc gia và sóng điện thoại. Mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều phụ thuộc vào những chuyến thuyền qua lòng hồ, khiến điều kiện sinh hoạt của người dân còn nhiều thiếu thốn.

Ông Lô Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Khuông, xác nhận Huồi Pủng là bản đặc biệt khó khăn nhất của địa phương và là một trong những điểm được lựa chọn tổ chức bầu cử sớm của tỉnh.

"Đây là bản xa xôi, đi lại rất vất vả, chưa có điện, chưa có sóng điện thoại nên mọi hoạt động đều gặp nhiều trở ngại. Chính vì điều kiện đặc thù như vậy nên Huồi Pủng được lựa chọn là một trong những điểm tổ chức bầu cử sớm", ông Giáp cho biết.

Việc tổ chức bầu cử sớm tại các bản vùng sâu, vùng xa như Huồi Pủng nhằm đảm bảo quyền lợi chính trị của cử tri, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức trong bối cảnh giao thông cách trở, thời tiết và điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn.

Cán bộ xã Hữu Khuông đi thuyền vào bản Huồi Pủng chuẩn bị cho ngày bầu cử 13/3 (Ảnh: Nam Nguyễn).

Những ngày qua, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã tích cực chuẩn bị các phương án tổ chức bầu cử, rà soát danh sách cử tri, bố trí điểm bỏ phiếu, an ninh trật tự, nhằm đảm bảo ngày bầu cử sớm diễn ra đúng quy định, an toàn và dân chủ.