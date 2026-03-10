Quốc hội khóa IX: Thể chế hóa cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Quốc hội khóa IX (1992-1997) được cử tri cả nước bầu ra ngày 19/7/1992.

Trải qua nhiệm kỳ 5 năm, Quốc hội khóa IX đã đóng vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000 do Đại hội Đảng lần thứ VII đề ra.

Hoạt động của Quốc hội khóa IX đã góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới sâu sắc và toàn diện, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực sự là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Số liệu cơ bản: Ngày bầu cử: 19//1992 Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,12% (37.195.592 người) Tổng số đại biểu được bầu: 395 Thành phần đại biểu Quốc hội: Trong lĩnh vực công nghiệp: 19 Trong lĩnh vực nông nghiệp: 58 Trong các lực lượng vũ trang: 38 Cán bộ chính trị: 43 Cán bộ quản lý Nhà nước: 123 Trong lĩnh vực nghệ thuật: 20 Trong lĩnh vực giáo dục: 24 Ðảng viên: 362 Ngoài Ðảng: 33 Phụ nữ: 73 Dân tộc thiểu số: 66 Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: 59 Tôn giáo: 7 Có bằng đại học và trên đại học: 222 Cán bộ ở Trung ương: 96 Cán bộ ở địa phương: 299

CÁC KỲ HỌP NỔI BẬT

Quốc hội khóa IX kéo dài 5 năm (1992-1997) với 11 kỳ họp.

Kỳ họp thứ nhất

Từ ngày 19/9 đến 8/10/1992, tại Hà Nội.

+ Trưởng Ðoàn Thư ký: Vũ Mão

Các luật được Quốc hội khóa IX thông qua

2/10/1992

Luật Tổ chức Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

10/10/1992

Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân

2/1/1993

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

19/7/1993

Luật Dầu khí

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế doanh thu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế lợi tức

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Luật Xuất bản

24/7/1993

Luật Ðất đai

Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

5/7/1994

Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Luật sửa đổi một số điều của Luật Công ty

Luật sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Ảnh trái: Cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 1, phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX; Ảnh phải: Trong ảnh: Bộ đội Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa IX (1992). (Nguồn: TTXVN)

10/1/1994

Luật Bảo vệ môi trường

Luật Phá sản doanh nghiệp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

30/4/1995

Luật Doanh nghiệp nhà nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

9/11/1995

Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế doanh thu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

3/4/1996

Luật Hợp tác xã

Luật Khoáng sản

Luật Ngân sách nhà nước

17/4/1997

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội

22/5/1997

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Luật Thuế giá trị gia tăng

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

23/5/1997

Luật Thương mại

10/8/1992

Pháp lệnh về Thuế nhà đất

15/2/1993

Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

Pháp lệnh Thú y

20/3/1993

Pháp lệnh Phòng chống lụt bão

Pháp lệnh Thi hành án phạt tù

Chủ tịch nước Lê Đức Anh với các đại biểu Quốc hội khóa IX tại Hà Nội, năm 1992. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

26/4/1993

Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài

Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân sự

Pháp lệnh Tổ chức Viện Kiểm sát quân sự

Pháp lệnh Thi hành án dân sự

26/5/1993

Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân

Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

7/9/1993

Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

13/1/1993

Pháp lệnh về Hành nghề y dược tư nhân

15/12/1993

Pháp lệnh Hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

3/6/1994

Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế nhà đất

Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người thu nhập cao

29/3/1994

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

10/9/1994

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

10/12/1994

Pháp lệnh Bảo hộ Quyền tác giả

Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn

25/10/1994

Pháp lệnh về Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Pháp lệnh về Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

19/7/1995

Pháp lệnh sửa đổi điều 6 Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát nhân dân

10/7/1995

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

27/9/1995

Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam Quyết định của Trọng tài nước ngoài

12/6/1995

Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Pháp lệnh về Hàm, Cấp ngoại giao

22/1/1996

Pháp lệnh về Dân quân tự vệ

24/2/1996

Pháp lệnh về Giám sát và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân

20/4/1996

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động

3/6/1996

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

3/7/1996

Pháp lệnh về Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp

Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ

18/2/1997

Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

7/4/1997

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng

Các định, hiệp ước, công ước quốc tế được phê chuẩn:

22/9/1992

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Iraq

23/6/1994

Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982

15/11/1994

Quyết định phê chuẩn Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Hunggari về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập.

TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HOÀN CHỈNH, ĐỒNG BỘ

Quốc hội khóa IX đã dành nhiều thời gian, trí tuệ cho công tác xây dựng pháp luật, thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000 của Đảng theo tinh thần Hiến pháp năm 1992 và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng.

Trải qua 11 kỳ họp, Quốc hội thông qua 36 luật và bộ luật, 43 pháp lệnh, điều chỉnh các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, tổ chức chính quyền các cấp...

Quốc hội đã tập trung thông qua các văn bản cần thiết nhằm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, thiết lập hệ thống chính sách nhất quán, tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH CÁC KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

Trong nhiệm kỳ khóa IX, Quốc hội thường xuyên xem xét, quyết định về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và ngân sách nhà nước.

Quốc hội đã ra các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, về dự toán ngân sách nhà nước và phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.

Ngày 12/11/1996, tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch 5 năm 1996-2000. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Quốc hội đã có nghị quyết về nhiệm vụ, kế hoạch dài hạn.

Với những quyết sách quan trọng của Quốc hội cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, nền kinh tế tiếp tục có bước phát triển nhanh chóng.

Trong vòng 5 năm (1991-1995), tổng sản phẩm trong nước tăng 8,2%/năm. Đất nước dần ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội.

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Quốc hội khóa IX hoạt động trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới sau khi Hiến pháp năm 1992 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện.

Trong nhiệm kỳ này, hoạt động giám sát của Quốc hội tiếp tục được tăng cường, tập trung vào những vấn đề trọng yếu như thực hiện pháp luật, quản lý kinh tế, ngân sách nhà nước, cải cách bộ máy hành chính và nâng cao hiệu lực quản lý của các cơ quan nhà nước.

Các phiên chất vấn tại Quốc hội được đổi mới, thể hiện tinh thần dân chủ, công khai và trách nhiệm trước Nhân dân.

Thông qua hoạt động giám sát, Quốc hội đã góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và củng cố lòng tin của cử tri vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước.

TÍCH CỰC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI THEO PHƯƠNG CHÂM: "ĐA PHƯƠNG HÓA, ĐA DẠNG HÓA"

Quốc hội khóa IX đã triển khai hoạt động đối ngoại một cách chủ động, tích cực theo nhiều hướng. Thực hiện có kết quả chính sách rộng mở "đa phương hóa, đa dạng hóa" quan hệ đối ngoại; từng bước cải thiện quan hệ với các nước láng giềng và nhiều nước khác; tham gia các tổ chức nghị viện quốc tế, góp phần tạo ra điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm năm hoạt động của Quốc hội khóa IX đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn bản lề của thời kỳ Đổi mới, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam./.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-khoa-ix-the-che-hoa-cuong-linh-xay-dung-dat-nuoc-thoi-ky-qua-do-len-chu-nghia-xa-hoi-post1096679.vnp