Côn Đảo có gần 8.000 cử tri, 10 khu vực bỏ phiếu bầu cử

Chiều 12/3, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ cùng đoàn công tác kiểm tra khâu chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại đặc khu Côn Đảo.

Ông Nguyễn Văn Thọ đã nghe Ủy ban bầu cử đặc khu Côn Đảo báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử trên địa bàn.

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ (bên trái) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đặc khu Côn Đảo (Ảnh: Lý Huyền).

Theo đó, công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đã được đặc khu Côn Đảo triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Phần trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử đã hoàn thành theo đúng tiến độ, bảo đảm trang trọng, an toàn và đúng quy định.

Tại 10 khu vực bỏ phiếu, việc niêm yết danh sách cử tri và thông tin của ứng viên được thực hiện đầy đủ; phòng viết phiếu bầu, khu vực đặt thùng phiếu được bố trí khoa học, thuận tiện cho cử tri.

Bên cạnh đó, địa phương đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu; ngành y tế sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân hướng tới ngày bầu cử.

Cử tri đặc khu Côn Đảo theo dõi thông tin được niêm yết tại điểm bầu cử (Ảnh: Lý Huyền).

Qua kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Ủy ban bầu cử đặc khu Côn Đảo trong công tác chuẩn bị.

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Do đó, đặc khu Côn Đảo cần làm tốt công tác chuẩn bị; rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri, nhất là các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên biển; tăng cường tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đặc khu Côn Đảo hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử 15/3 (Ảnh: Lý Huyền).

Đặc khu Côn đảo thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 5 và thuộc đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TPHCM số 13. Qua rà soát, trên địa bàn đặc khu có 7.883 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM; 4.137 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND đặc khu.

Để phục vụ công tác bầu cử, đặc khu Côn Đảo đã thành lập 5 ban bầu cử cùng 10 khu vực bỏ phiếu. Trong đợt bầu cử đại biểu HĐND đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2026-2031, địa phương có 36 ứng viên để cử tri bầu ra 21 đại biểu.