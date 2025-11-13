Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, GDP đầu người đạt 5.500 USD

Sáng 13/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 với 429/433 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (90,51% tổng số đại biểu Quốc hội).

Với Nghị quyết này, Quốc hội chốt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026 phấn đấu đạt trên 10%; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD.

Theo nghị quyết Quốc hội vừa thông qua, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8,5%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 29,5%.

Quản lý hiệu quả thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán

Trong năm 2026, Quốc hội xác định ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 (Ảnh: Hồng Phong).

Quốc hội lưu ý hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; quản lý hiệu quả thị trường vàng, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán.

Quốc hội cũng quán triệt để tiết kiệm chi, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết để tăng chi đầu tư các công trình trọng điểm và chi an sinh xã hội; tận dụng dư địa nợ công, bội chi để huy động nguồn lực cho đầu tư, trong đó có phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình trọng điểm.

Trong hoàn thiện thể chế, Quốc hội định hướng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đặc khu kinh tế tại Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Quốc hội nhấn mạnh kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, không để phát sinh mới thủ tục, quy định kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật mới không phù hợp, thiếu tính khả thi.

“Năm 2026, cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo; bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024”, nghị quyết của Quốc hội nêu rõ.

Quốc hội xác định mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu đạt trên 10% (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Nhấn mạnh nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Quốc hội nghiêm cấm việc lợi dụng chủ trương này để trục lợi hoặc can thiệp, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Xây dựng Đề án xử lý ô nhiễm tại Hà Nội và TPHCM

Trong hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, Quốc hội chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở.

Quốc hội cũng yêu cầu thực hiện việc đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức (KPI); triển khai hiệu quả cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng.

Cùng với đó, theo Quốc hội, phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức.

Một giải pháp quan trọng khác được đề cập trong nghị quyết của Quốc hội là tập trung đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thông minh.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên làm việc sáng 13/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM; hoàn thành việc khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối khu vực, quốc tế, một số đoạn tuyến trên đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đầu tư phát triển hệ thống đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền và với các nước láng giềng.

Cùng với đó, theo Quốc hội, cần nghiên cứu triển khai giai đoạn 2, Cảng hàng không quốc tế Long Thành; bảo đảm tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; khẩn trương triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng Hòn Khoai và một số cảng biển tiềm năng khác.

Quốc hội cũng định hướng phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến độ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, Quốc hội yêu cầu xây dựng Đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại Hà Nội và TPHCM.

Quốc hội cũng lưu ý việc điều chỉnh phù hợp lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành ở Việt Nam; quyết liệt xử lý ô nhiễm dòng sông, bờ sông gắn với xây dựng và quản lý đô thị xanh, sạch, đẹp, hiện đại, văn minh.