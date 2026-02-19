Quán sửa xe máy ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt đêm mùng 2 Tết

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết), trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Định Công (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 23h13 ngày 18/2, tại một quán sửa xe máy trên đường Nguyễn Cảnh Dị xảy ra hỏa hoạn.

Cảnh sát chữa cháy tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC &CNCH Công an Hà Nội, phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiếp cận hiện trường, tìm kiếm cứu nạn và dập tắt đám cháy.

Nhà chức trách cho hay, sau khoảng 15 phút chữa cháy, vụ hỏa hoạn được dập tắt, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra cháy, lửa kèm khói bốc ngùn ngụt, đỏ rực trong đêm, đường khá vắng người qua lại.