Quả bom MK 82 nằm cách móng nhà dân chỉ 40cm

Ngày 24/2, đội rà phá bom mìn của tổ chức PeaceTrees VietNam cho biết đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xử lý một quả bom sót lại sau chiến tranh.

Quả bom được gia đình chị Hồ Thị La, trú bản Tăng Ký, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, phát hiện trong lúc đào đất làm sân, cách móng nhà chỉ 40cm.

Quả bom phát lộ khi người dân đào đất làm sân (Ảnh: PeaceTrees VietNam).

Quả bom được xác định là loại MK 82, nặng hơn 226kg. Lực lượng chức năng đã đào thủ công hơn 2,5 giờ để tiếp cận, kiểm tra tình trạng ngòi nổ và đánh giá mức độ an toàn.

Quả bom sau đó được di chuyển an toàn về bãi hủy nổ tập trung, bảo đảm an toàn cho gia đình chị La và khu dân cư xung quanh.