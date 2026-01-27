Phát hiện 2 quả bom nặng hơn 370kg tại Đắk Lắk

Ngày 27/1, thông tin từ Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã tổ chức hủy nổ an toàn 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh, có tổng trọng lượng hơn 370kg.

Trước đó, người dân trình báo cơ quan chức năng về việc phát hiện có bom tại xã Đồng Xuân và xã Phú Mỡ. Ban chỉ huy Quân sự của các xã phối hợp công an địa phương xác minh, khoanh vùng, bảo đảm an toàn khu vực phát hiện có bom.

Quả bom "khủng" còn sót lại sau chiến tranh (Ảnh: Diệm Phan).

Quả bom thứ nhất được xác định là bom 750-LB GP M117, đường kính 40,6cm, dài 120cm, trọng lượng 334kg và quả bom còn lại là bom 90-LB, FRAG, M82, có đường kính 15,3cm, dài 71,1cm, trọng lượng trên 40kg.

Cả 2 quả bom đều đã hoen rỉ và được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh, có sức công phá lớn.

Lực lượng công binh đã hủy nổ bom an toàn (Ảnh: Diệm Phan).

Lực lượng công binh đã di chuyển 2 quả bom đến khu vực cách xa khu dân cư và hủy nổ đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.