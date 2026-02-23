Khoảnh khắc bồn tinh chế phốt pho phát nổ như bom ở Lào Cai

Liên quan tới vụ nổ lớn trong khu công nghiệp ở Lào Cai, một người tử vong, chiều 23/2, Đồn Công an Tằng Loỏng đã có báo cáo cụ thể về vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 12h22 cùng ngày, tại khu vực cổng số 2 của lò sản xuất phốt pho trong Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam xảy ra sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế. Nước trong bồn cạn gây cháy phốt pho, sau sự cố, phốt pho tràn xuống bồn an toàn dưới gầm bồn tinh chế.

Khoảnh khắc lò sản xuất phốt pho phát nổ như bom (Video: Người dân cung cấp).

Sự việc khiến một phần mái tôn của nhà xưởng thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng.

Tới khoảng 13h10 cùng ngày, cảnh sát phát hiện một tử thi trên mái tôn của nhà xưởng thành phẩm. Nạn nhân là anh V.V.L. (SN 1991, ở xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

Khu vực xảy ra vụ nổ (Ảnh: Hoàng Đức).

Theo hình ảnh từ camera nhà dân ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc, cột khói kèm lửa từ vụ nổ bốc cao hàng chục mét. Vụ nổ nhìn từ xa như một quả bom phát nổ.

Nguyên nhân sự việc đang được tiếp tục làm rõ.