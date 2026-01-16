Phường Xuân Hòa ở TPHCM ra quân lập lại trật tự đô thị

Sáng 16/1, phường Xuân Hòa, TPHCM, tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè; đồng thời tổng rà soát, xử lý hoạt động kinh doanh vận tải trái quy định trên địa bàn phường.

Phường Xuân Hòa tổ chức ra quân cao điểm lập lại trật tự đô thị (Ảnh: D.T.).

Theo phường Xuân Hòa, việc ra quân nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về giao thông đô thị gắn với trật tự đô thị; phê phán các hành vi vi phạm, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tá Trần Văn Lơ, Phó Trưởng Công an phường Xuân Hòa, cho biết, lễ ra quân cao điểm nhằm thiết lập lại kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến việc tạo dựng diện mạo đô thị hiện đại, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ luôn quán triệt sâu sắc tinh thần, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Công tác quản lý trật tự đô thị không phải là nhiệm vụ ngắn hạn mà là cuộc vận động thay đổi nhận thức lâu dài”, Trung tá Trần Văn Lơ nói, đồng thời khẳng định tập thể phường Xuân Hòa luôn đồng lòng và quyết tâm cao để tạo ra bước chuyển biến rõ nét trong đợt ra quân thực hiện cao điểm.

Trung tá Trần Văn Lơ, Phó Trưởng Công an phường Xuân Hòa, phát biểu tại lễ ra quân (Ảnh: D.T.).

Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị đã đồng loạt kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa; ô tô đậu trái nơi quy định và nhiều xe máy đậu dưới lòng đường.

Công an phường Xuân Hoà đề nghị các hộ kinh doanh, người dân nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, thực hiện đúng các điều kiện khi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, cùng chung tay giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.