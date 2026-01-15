Xe được chạy vào "làn ưu tiên xe đạp" trên đại lộ Mai Chí Thọ ở TPHCM

Thông tin được ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM), nêu ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, chiều 15/1.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, làn đường dành cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Khánh (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1) có một số đoạn được thiết kế trên vỉa hè, và một số đoạn được thiết kế dưới lòng đường.

Trong đó, tại những đoạn làn đường xe đạp được thiết kế trên vỉa hè, Sở Xây dựng TPHCM đã lắp đặt biển báo R.412 “làn đường dành riêng cho xe đạp”. Do đó, các phương tiện khác không được lưu thông vào những đoạn này.

Trong khi đó, làn đường xe đạp đi qua cầu Kênh 2, cầu Cá trê nhỏ, cầu Cá trê lớn do lề đường bộ hành trên cầu không thể bố trí làn đường dành riêng cho xe đạp. Do đó, làn xe đạp đi qua những cây cầu này được thiết kế dưới lòng đường, sát với lề đi bộ và được đánh dấu bằng vạch sơn đỏ.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM khẳng định các phương tiện được chạy vào làn xe đạp đoạn qua các cây cầu ở đại lộ Mai Chí Thọ (Ảnh: Đ.V.).

“Tại những đoạn này, chúng tôi lắp đặt biển báo chỉ dẫn "làn đường ưu tiên cho xe đạp". Theo quy định, làn đường ưu tiên là làn đường mà phương tiện được các xe khác nhường đường. Do đó, ở những đoạn này, các xe khác được chạy vào làn đường dành cho xe đạp, nhưng phải nhường đường khi có xe đạp đang lưu thông”, ông Gia Hợp nhấn mạnh.

Trước đó, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TPHCM), cho biết, lực lượng CSGT đã xử lý gần 100 trường hợp đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp.

Đây là những phương tiện đã chạy vào làn xe đạp được thiết kế trên vỉa hè.