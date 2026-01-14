Phú Thọ điều chỉnh quy hoạch, phấn đấu là thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 14/1, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch điều chỉnh tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi, ranh giới quy hoạch bao gồm toàn bộ tỉnh Phú Thọ với tổng diện tích tự nhiên trên 9.361km2.

Quy hoạch có mục tiêu đến năm 2030 Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng thủ đô và vùng trung du miền núi phía Bắc, trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đức Hiền).

Tỉnh này định hướng là trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế; kinh tế tăng trưởng cao; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt khoảng 11-12%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 35-40%.

Song song với đó, Phú Thọ định hướng chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,78, đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn ở khu vực đô thị đạt 100% và ở khu vực nông thôn đạt trên 85%. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì mức 42,5%.

Tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm công nghiệp - thương mại - logistics hiện đại của khu vực có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, xã hội phồn vinh, thịnh vượng, người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối trong việc xác định tầm nhìn, định hướng phát triển cho thời kỳ mới với nhiều kỳ vọng, bứt phá.

Quy hoạch điều chỉnh đã thể hiện đầy đủ tư duy phát triển mới, cách tiếp cận tổng thể, dài hạn, khoa học; phản ánh đúng tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh Phú Thọ mới cũng như bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các cấp, ngành, địa phương thống nhất cao về nhận thức, xác định quy hoạch là “kim chỉ nam”, kỷ cương phát triển. Mọi chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quyết định đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân cũng như hoạt động quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường đều phải tuân thủ nghiêm điều chỉnh quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

Quan điểm kiên quyết khắc phục tình trạng quy hoạch treo, quy hoạch chồng chéo và chấm dứt tư duy nhiệm kỳ, làm theo lợi ích cục bộ, ngắn hạn được ông Đông nhấn mạnh.

Một góc phường Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên (cũ), tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Ngay sau hội nghị này, Sở Tài chính Phú Thọ được giao nghiên cứu, đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch. Các sở, ngành chuyên môn và UBND các xã, phường chủ động rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị - nông thôn, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy hoạch tỉnh.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quy hoạch cấp dưới “đi chệch”, không cập nhật kịp thời các định hướng lớn của quy hoạch tỉnh, theo chỉ đạo của Chủ tịch Phú Thọ.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Tỉnh có quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).