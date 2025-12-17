Phú Thọ lần đầu tiên có giáo sư ngành Y học

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, vừa vinh dự nhận quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư ngành Y học tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội chiều 16/12.

Ông Ngọc là giáo sư ngành Y đầu tiên của tỉnh Phú Thọ. Sinh năm 1970 ở xã Đan Thượng (huyện Hạ Hòa cũ, tỉnh Phú Thọ), ông Ngọc có quá trình công tác gắn liền với ngành y tế tỉnh Phú Thọ, trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý.

Ông Nguyễn Huy Ngọc (áo vest xanh) nhận quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư ngành Y học, chiều 16/12 (Ảnh: Huyền Trang).

Từ bác sĩ điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó trưởng khoa, Trưởng khoa; Phó giám đốc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ; Phó giám đốc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiêm Giám đốc Sở Y tế.

Từ tháng 1/2025 đến nay, ông Nguyễn Huy Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất với tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình).

UBND tỉnh Phú Thọ thông tin, ông Ngọc được cấp bằng đại học ngành Y, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y khoa Bắc Thái năm 1994. Năm 2002, ông nhận bằng thạc sĩ ngành Y, chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội và được cấp bằng tiến sĩ ngành Y học, chuyên ngành Nội tim mạch tại Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) năm 2012.

Ngoài chuyên môn y khoa, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ còn mở rộng kiến thức về kinh tế và quản lý. Năm 2016, ông được cấp bằng thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Năm 2023, ông được cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Ngày 30/3/2022, ông Nguyễn Huy Ngọc được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư và được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành Y học tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Nguyễn Huy Ngọc là giáo sư ngành Y học đầu tiên của tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Khánh Trang).

Những năm qua, ông luôn nỗ lực trong công tác đào tạo để đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo. Các hướng nghiên cứu chủ yếu của ông Ngọc tập trung toàn diện về bệnh đột quỵ, ứng dụng các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và quản lý các mô hình tổ chức điều trị đột quỵ tại Việt Nam; nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi số y tế, quản lý tài chính y tế, quản lý chất lượng bệnh viện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, ông Ngọc đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hiện là người hướng dẫn chính 4 nghiên cứu sinh, hướng dẫn phụ một nghiên cứu sinh.

Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cũng đã hướng dẫn 11 học viên cao học, chuyên khoa II bảo vệ thành công luận văn và đang hướng dẫn 3 học viên cao học; hoàn thành vai trò chủ nhiệm của 8 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Đến nay, ông Ngọc đã công bố 113 bài báo khoa học, trong đó có 18 bài đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín (Web of Science/Scopus/Pubmed) và xuất bản 9 cuốn sách.