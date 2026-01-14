Bí thư Phú Thọ chỉ đạo xây dựng phần mềm chấm điểm cán bộ, công chức

Yêu cầu được Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ, đưa ra tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 204-QĐ/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết 71-NĐ/CP của Chính phủ năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương (Ảnh: Đức Hiền).

Ông Dương nhấn mạnh 2026 là năm tăng tốc triển khai Nghị quyết 57, phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng để đưa Phú Thọ vào nhóm địa phương tiên phong về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trở thành động lực then chốt của tăng trưởng 2 con số.

Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Phú Thọ cần xác định rõ nhiệm vụ để chủ động đề xuất, chuyển mạnh từ “đạt tiến độ” sang “đạt hiệu quả thực chất”; chuyển từ cách “làm theo kế hoạch” sang “làm theo mục tiêu và sản phẩm” và từ “báo cáo tiến độ” sang “đánh giá hiệu quả thực tế”.

Ngay trong quý I, các sở ngành, địa phương đề xuất nhiệm vụ điểm nhấn, mô hình hay về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số kiểu mẫu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ giao nhiệm vụ bằng sản phẩm.

Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp nghiên cứu hình thành công cụ phần mềm chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ.

Song song với đó, Phú Thọ sẽ tập trung tìm các giải pháp để hình thành được hệ sinh thái khoa học, công nghệ của tỉnh về xây dựng một số trường, trung tâm đào tạo chuyên sâu về khoa học - công nghệ; các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ; khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số…

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũng yêu cầu cụ thể hóa quy định của tỉnh đặt hàng các giải pháp quản lý để doanh nghiệp công nghệ thực hiện thay vì chỉ mua sắm thiết bị có sẵn; thu hút đầu tư có chọn lọc, nhất là các dự án có hàm lượng công nghệ tiên tiến, gắn với cam kết chuyển giao công nghệ. Trong đó ưu tiên phân khúc thượng nguồn (thiết kế chip, sản xuất linh kiện gốc, dược phẩm) thay vì lắp ráp đơn thuần.

Địa phương này định hướng xây dựng lộ trình đóng cửa hoặc di chuyển, chuyển đổi các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, công nghệ lạc hậu; thu hút một khu công nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ số thuộc nhóm các tập đoàn lớn trên thế giới và khu vực.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu 100% Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh phải được chuẩn hóa từ nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ và thái độ làm việc. Thay đổi cơ bản chất lượng phục vụ, đem lại sự hài lòng, thoải mái cho người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường phát biểu thảo luận tại hội nghị (Ảnh: Đức Hiền).

Kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW cho thấy Phú Thọ luôn nằm trong nhóm 3 địa phương hoàn thành đầu tiên trong cả nước. Tỉnh đã hoàn thành 163/167 nhiệm vụ, đang thực hiện và trong hạn 4 nhiệm vụ được giao theo các kế hoạch, thông báo kết luận của Trung ương.

Cấp tỉnh và 148/148 xã, phường đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ, đạt trạng thái Xanh giai đoạn 1 từ ngày 23/7/2025 và giai đoạn 2 từ ngày 5/12/2025 trong thực hiện nhiệm vụ, tiêu chí hàng ngày theo yêu cầu của Trung ương.

Hạ tầng số trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư và duy trì vận hành ổn định, xây dựng dữ liệu số được đẩy mạnh. Hạ tầng cáp quang băng thông rộng đến 100% xã, phường, với tổng số thuê bao Internet băng rộng cố định đạt trên 960.000 thuê bao. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng mạng Internet cáp quang đạt khoảng 86%.

Toàn tỉnh có trên 3,6 triệu thuê bao băng rộng di động; tỷ lệ phủ sóng di động 4G đạt 98% diện tích, với 9.283 trạm BTS. Phú Thọ đã phủ sóng 5G đến 100% các đô thị trung tâm và khu công nghiệp.

Năm 2025, toàn tỉnh Phú Thọ đã triển khai 88 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; duy trì, vận hành hiệu quả sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến VPTEX với 2.285 doanh nghiệp tham gia. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của Phú Thọ đạt 41,10 điểm, xếp thứ 15 cả nước, tăng 5 bậc so với năm 2024.