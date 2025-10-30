Phú Quốc hứng trận mưa lớn nhất kể từ năm 2000

Sáng 30/10, thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh An Giang, tối 29/10 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc ghi nhận trận mưa rất lớn với lượng mưa đo được trong vòng 1 giờ là 120mm.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, đây có thể là trận mưa có cường độ lớn nhất khu vực này kể từ năm 2000. Trận mưa này cũng được dự báo còn có khả năng kéo dài trong ngày hôm nay, 30/10.

Tại khu vực trung tâm đặc khu như sân bay cũ, đường 30/4, đường Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Trung Trực đều ghi nhận tình trạng ngập cục bộ. Có nơi nước dâng cao hơn nửa thân ô tô.

Các khu vực ngoại ô như Cây Thông Trong, Cây Thông Ngoài, Bến Tràm cũng gặp tình trạng ngập lụt tương tự. Nước mưa từ các vách núi đổ ào ạt xuống các tuyến đường tạo thành những dòng chảy xiết, nước cuộn gây nguy hiểm cho người dân.

Ngập lụt nặng nề trong nội đô Phú Quốc (Ảnh: Người dân cung cấp).

Toàn thể ban ngành, đoàn thể, lực lượng an ninh đặc khu được yêu cầu phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó mưa lụt, túc trực hỗ trợ, đảm bảo an toàn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Ngày 30/10, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết tại Phú Quốc sẽ được cơ quan khí tượng liên tục cập nhật để thông tin kịp thời đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch và du khách; nhằm chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại.