Đặc khu Phú Quốc kiến nghị bổ sung nhân sự và hoàn thiện hạ tầng

Trong 2 ngày 14 và 15/10, đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã có buổi làm việc tại đặc khu Phú Quốc nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp.

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ; đại diện Ban giám đốc Sở nội vụ tỉnh, lãnh đạo các phòng ban Sở nội vụ tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể, công chức chuyên môn trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc đã trình bày báo cáo toàn diện về kết quả 3 tháng đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó cho thấy những nỗ lực ổn định bộ máy và phục vụ người dân đã đạt kết quả tích cực ban đầu.

Theo báo cáo, từ khi chính thức đi vào hoạt động ngày 1/7, bộ máy chính quyền đặc khu đã nhanh chóng được kiện toàn, đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước thông suốt.

Ông Nguyễn Văn Dư - Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Thanh Bình).

Báo cáo cũng nêu rõ, Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc đã tiếp đón gần 44.000 lượt công dân, giải quyết thành công hơn 13.000 hồ sơ với tỉ lệ đúng hạn đạt gần 93%. Công tác số hóa hồ sơ đầu vào cũng đạt hơn 98%, cho thấy sự nỗ lực rất lớn trong cải cách hành chính.

Đặc khu cũng đã hoàn thành việc chi trả hơn 87 tỷ đồng để giải quyết chế độ chính sách cho 104 trường hợp (38 người nghỉ hưu trước tuổi, 66 người nghỉ thôi việc). Hoàn tất thủ tục cho 35 trường hợp hoạt động không chuyên trách và 2 cán bộ cấp xã nghỉ hưu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức lớn khi nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tăng cao đột biến.

Hiện địa phương thiếu hụt trầm trọng đội ngũ công chức có chuyên môn sâu về các lĩnh vực nóng như đất đai, quy hoạch, xây dựng và tài chính - một trong những bài toán nhân sự nan giải trên địa bàn đặc khu.

Cơ sở vật chất cùng trang thiết bị công nghệ thông tin đã xuống cấp và quá tải, chưa đáp ứng được khối lượng công việc khổng lồ, dẫn đến tình trạng xử lý hồ sơ còn chậm.

Ngoài ra, tình trạng hồ sơ đất đai tồn đọng còn nhiều trong khi các quy trình thủ tục liên thông giữa các ngành vẫn còn vướng mắc, gây khó khăn cho cả người dân và cán bộ thực thi.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn này, UBND đặc khu Phú Quốc đã kiến nghị hàng loạt giải pháp cấp bách, trong đó nhấn mạnh việc ưu tiên hàng đầu là bổ sung nhân sự chất lượng cao cho các lĩnh vực trọng yếu.

Đặc khu cũng đề xuất tỉnh xem xét bố trí thêm kinh phí để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời kiến nghị Trung ương và tỉnh nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách đặc thù về biên chế tài chính để Phú Quốc có đủ nguồn lực phát triển tương xứng với tiềm năng của mình.

Trung tâm hành chính công ở đặc khu Phú Quốc là một kiểu mẫu nổi bật cho sự quyết liệt trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (Ảnh: Bảo Trân).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, đã đánh giá cao những nỗ lực của đặc khu Phú Quốc trong việc triển khai một mô hình hoàn toàn mới. Ông ghi nhận những kết quả tích cực mà địa phương đạt được sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc thực tế trong quá trình vận hành bộ máy.

Ông Dư khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ các vướng mắc và kiến nghị đã được nêu trong báo cáo để trình lên lãnh đạo tỉnh. Qua đó, các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp tháo gỡ kịp thời, với mục tiêu cao nhất là tạo điều kiện thuận lợi để mô hình chính quyền đặc khu Phú Quốc vận hành một cách hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp.